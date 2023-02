Desde marzo, 180 jóvenes de Medellín vivirán la edición número 32 del Seminario de Comunicación Juvenil, que este año tendrá como temática principal los relatos callejeros en los que se reflejarán las historias que descubran los estudiantes en las esquinas, las calles y los rincones de la ciudad.

“Nos complace invitarlos a participar en una nueva edición de este proceso de valor histórico inigualable. Son 32 años en los que el seminario de comunicación les ha permitido a los jóvenes no solo formarse sino también contarnos las estéticas, identidades, retos y significados del ser joven en una ciudad como la nuestra”, expresó el secretario de la Juventud, Santiago Bedoya Moncada.

Este año, se abrirán cuatro cursos gratuitos y en cada uno se podrán inscribir 45 personas. Se trata de una formación semipresencial de 35 horas teórico-prácticas, cuya oferta estará enfocada en creación de podcast, arte gráfico, creación de Tiktoks y reels, e iniciación a la Lengua de Señas Colombiana.

Además de clases teóricas, los estudiantes tendrán recorridos de ciudad y la posibilidad de poner en práctica sus aprendizajes mediante la construcción de productos comunicativos que se expondrán al finalizar el seminario.

“En Medellín, en general, no se encuentran muchos espacios así; un lugar en donde haya tanta gente que disfrute lo que yo amo y me inspira mucho a seguir. Antes quería dedicarme a la medicina, pero al entrar a este curso me di cuenta de que el arte es algo que yo disfruto mucho más, ya que me siento gratificado una vez veo el resultado”, señaló Benjamín Sánchez, quien participó en el curso de ilustración de la anterior edición del seminario.

La convocatoria estará abierta desde este 22 de febrero y hasta el 11 de marzo en www.medellinjoven.com. Para hacer parte del proceso es requisito inscribirse, tener entre 14 y 28 años de edad y vivir en Medellín, además de contar con la disponibilidad horaria para asistir o conectarse a las clases y participar en las actividades.

El Seminario de Comunicación Juvenil es patrimonio de Medellín y en sus 31 ediciones ha formado a más de 7.800 jóvenes, quienes han narrado la ciudad desde sus ideas, estéticas y apuestas.

