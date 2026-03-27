Resumen: Un vecino del lugar que transitaba por el sector divisó lo que parecía ser un cuerpo humano entre la maleza y dio aviso a las autoridades.

Semidesnudo y con un tiro de gracia: hallaron muerto a «micifuz» en zona boscosa de San Javier

Minuto30.com .- Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de la zona rural de la Comuna 13, San Javier. En las últimas horas fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 42 años, identificado preliminarmente como alias “Micifuz”, fue localizado en un paraje solitario de la Vereda Monteverde, presentando claras señales de ejecución y tortura.

El hallazgo: Una escena dantesca

Un vecino del lugar que transitaba por el sector divisó lo que parecía ser un cuerpo humano entre la maleza y dio aviso inmediato a la línea de emergencia 123. Al llegar al sitio, la patrulla de la Policía Metropolitana ubicó el cadáver en una zona boscosa, en condiciones que sugieren un acto de sevicia.

El hombre se encontraba semidesnudo y atado con un cinturón, lo que indicaría que fue inmovilizado antes de su muerte y con un impacto de proyectil de arma de fuego en la parte izquierda del cuello.

Según las primeras labores de campo, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del jueves, aprovechando la oscuridad y la soledad de la zona boscosa para cometer el crimen.

El pasado criminal de la víctima

Según versiones preliminares, alias “Micifuz” habría pertenecido presuntamente, 15 años atrás, a grupos delincuenciales organizados (GDO) que operan en la Comuna 13.

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Aunque se investiga si actualmente seguía vinculado a actividades ilícitas, la principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas interno o una retaliación por hechos del pasado.

Autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron evidencias en el lugar de los hechos para iniciar con las pesquisas que lleven a dar con el paradero de los responsables.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe para las labores de autopsia y plena identificación.