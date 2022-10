¡Prográmese! Semana decisiva en Champions League y Mundial Sub-17 para los colombianos

in

Comienza una semana llena de fútbol en varias competiciones a nivel internacional. Entre Champions League, ligas domésticas, Europa League, Copas, entre otras, se disfrutará, antes de que paren los torneos debido al inicio del Mundial de Qatar 2022.

Aparte de eso, con toda la expectativa puesta en lo que será el encuentro entre Colombia y Nigeria, correspondiente a las semifinales del Mundial Femenino Sub 17.

A continuación toda la programación:

Inglaterra

Lunes 24 de octubre

West Ham vs Bournemouth

2:00 p.m.

Jefferson Lerma

Argentina

Barracas Central vs Newell’s Old Boys

1:30 p.m.

Brayan Castrillón y Willer Ditta

Martes 25 de octubre

Champions League

Benfica vs Juventus

2:00 p.m.

Juan Guillermo Cuadrado

Brasil

Atlético Paranaense vs Palmeiras

7:45 p.m.

Luis Orejuela y Eduard Atuesta

Miércoles 26 de octubre

Champions League

Inter de Milán vs Viktoria Plzen

11:45 a.m.

Jhon Mosquera

Brujas vs Porto

11:45 a.m.

Matheus Uribe y Éder Álvarez Balanta

Napoli vs Rangers

2:00 p.m.

Alfredo Morelos

Tottenham vs Bayern Múnich

2:00 p.m.

Dávinson Sánchez

Eintrach Frankfurt vs Marsella

2:00 p.m.

Rafael Santos Borré y Luis Suárez

Argentina

Copa de Argentina

Banfield vs Talleres Córdoba

4:00 p.m.

Diego Valoyes

Patronato vs Boca Juniors

7:30 p.m.

Frank Fabra y Sebastián Villa

Mundial Femenino Sub 17

Nigeria vs Colombia

6:00 a.m.

Brasil

Corinthians vs Fluminense

7:45 p.m.

Jhon Arias

Internacional vs Ceará

7:45 p.m.

Stiven Mendoza

Jueves 27 de octubre

UEFA Conference League

Villarreal vs Hapoel

11:45 a.m.

Johan Mojica

Europa League

Friburgo vs Olympiacos

2:00 p.m.

James Rodríguez