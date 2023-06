Semana clave para los equipos que buscan cupo en los octavos de la Libertadores

Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- Entre el martes y este jueves 29 equipos en Copa Libertadores estarán jugando como si no hubiese mañana para anticipar su paso a octavos de final o completar al menos la renta suficiente para llegar con opciones de clasificación en la última fecha de la fase de grupos.

Por no tener posibilidades matemáticas de llegar hipotéticamente con 6 puntos más para luchar en su grupo por el primero o el segundo puesto, Metropolitanos (sin sumar en cuatro partidos), Patronato (3 de 12 posibles) y Melgar (1) ya han quedado fuera de la sexagésima cuarta edición de la Copa Libertadores.

El reglamento establece que para la fase de los dieciséis mejores solo avanzarán los líderes de los ocho grupos, y que los ocho restantes serán los terceros en cada zona de la fase que se juega en la Libertadores.

.

LIBERTADORES: CON 10 y 9 SE MIRA MEJOR A OCTAVOS

Racing y Atlético Nacional, gracias a los diez puntos que han obtenido, así como Bolívar, Palmeiras y Fluminense, que tienen 9 son los principales candidatos a sellar esta semana su pasaporte a octavos de final.

Una victoria esta semana les aliviará la tensión de llegar con alguna necesidad a la última jornada, que se jugará entre el 27 y el 29 de junio.

La jornada puede marcar dolorosas e inesperadas partidas del torneo si llegan a dejar más puntos River Plate, Colo Colo, Barcelona, Cerro Porteño o Corinthians.

Partidos de la fecha 5 de la fase de grupos de la Libertadores

06.05:

Bolívar (BOL) – Cerro (URU) Grupo C

Monagas (VEN) – Deportivo Pereira (COL) Grupo F

Boca Juniors (ARG) – Colo Colo (CHI) Grupo F

Athletico Paranaense (BRA) – Libertad (PAR) Grupo G

Alianza Lima (PER) – Atlético Mineiro (BRA) Grupo G

Melgar (PER) – Patronato (ARG) Grupo H

07.06:

Aucas (ECU) – Ñublense (CHI) Grupo A

Nacional (URU) – Internacional (BRA) Grupo B

Palmeiras (BRA) – Barcelona (ECU) Grupo C

River Plate (ARG) – Fluminense (BRA) Grupo D

The Strongest (BOL) – Sporting Cristal (PER) Grupo D

Independiente del Valle (ECU) – Corinthians (BRA) Grupo E

Argentinos Juniors (ARG) – Liverpool (URU) Grupo E

08.06:

Flamengo (BRA) – Racing (ARG) Grupo A

Metropolitanos (VEN) – I Medellín (COL) Grupo B

Olimpia (PAR) – Atlético Nacional (COL) Grupo H

.

Clasificación de goleadores

Con 7: Paulinho (Atlético Mineiro)

Con 6: Dorlan Pabón (Atletico Nacional)

Con 5: Germán Cano (ARG-Fluminense)

Con 4: Luciano Daniel Pons (ARG-Independiente Medellín)

.

