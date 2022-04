Selena Gómez confesó que vive más feliz desde que dejó de usar internet

in

En una reciente entrevista, Selena Gómez dijo que durante los últimos cinco años ella no ha navegado en internet y que su bienestar mental ha mejorado tanto que siente que ese pequeño detalle le cambió la vida.

En una entrevista para Good Morning America, Selena Gómez dijo que, literalmente, no ha usado Internet en años:

«No he estado en Internet en cuatro años y medio·, dijo la estrella de Hollywood. «Ha cambiado mi vida por completo. Soy más feliz, estoy más presente. Conecto más con la gente. Me hace sentir normal».

A muchos de sus seguidores, las palabras de la también cantante los tomó por sorpresa y es que no solo Selena es una de las personas más seguidas en Instagram, en esta misma entrevista confirmó que aunque es la quinta persona más seguida en la plataforma, no tiene instalada la app en su celular.

Minimizar el uso de internet no es la única forma en que ella cuida su salud mental. También reveló en la entrevista que ve a un terapeuta y utiliza la terapia conductual dialéctica, un tipo de psicoterapia. «Tengo toneladas de libros de trabajo, como un nerd, pero me encanta DBT… Tengo cuadernos que me ayudan a hacer eso», dijo.

