VIDEOS. Selena Gómez habla tras las declaraciones de Hailey Bieber sobre su relación con Justin

Hace poco se conoció una entrevista de Hailey hablando sobre relación con Justin. En una aparición en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper desveló si le había «robado» a Justin de Selena.

«Cuando él y yo empezamos a liarnos o cualquier cosa de ese tipo, él no estaba en una relación, en ningún momento. Yo nunca haría eso. No es mi carácter meterse en la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve», dijo la modelo.

Además, afirmó que tras casarse con Justin, ella y Selena mantuvieron una conversación.

“Gran parte del odio y la perpetuación provienen de la percepción errónea, ‘Oh, lo robaste’. Viene del hecho de que desearon que él hubiera terminado con otra persona y eso está bien. Puedes desearlo todo lo que quieras, pero ese no es el caso”, aseguró la Hailey.

Selena Gomez sends message to fans regarding hate:

“No one ever should be spoken to in the manner that I’ve seen… words matter, truly matter.” pic.twitter.com/WVRGdevElk

— Pop Base (@PopBase) September 29, 2022