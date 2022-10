“Selección femenina Sub 17 ya tiene un premio ganado”: Respuesta de Ramón Jesurún tras polémica

En las últimas horas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, respondió a la controversia que desataron sus declaraciones acerca de la premiación a las futbolistas de la Selección Colombia Sub 17, las cuales se encuentran disputando el Mundial de la categoría en la India y del cual podrían consagrarse campeonas por primera vez al avanzar a la gran final, que disputarán contra España.

En conversaciones con el programa ‘Mañanas Blu’, el dirigente indicó que las integrantes de la ‘Tricolor’ ya “tienen un premio ganado”, que tiene un cifra que se “mantiene en reserva”, pero que es fundamental como lo amerita su desempeño en todo el certamen internacional.

Así las cosas, Jesurún aclaró qué fue lo que quiso decir cuando manifestó que no recibirían premio por ser “amateurs”. Conforme a su información, la FIFA no otorga ningún reconocimiento, más allá del título de campeonas o campeones en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20; solo se tiene en cuenta los campeonatos de mayores, tanto para femeninos como masculinos.

“Cuando yo dije esa respuesta me refería a un torneo FIFA que no da premios. La FIFA da premios por objetivos cuando son torneos en categorías mayores, tanto en femenina como en masculina, y los otros torneos, sub 15, sub 17, sub 20, no da premios, a eso me refería, pero ellas también saben que cuando ganaron el cupo sudamericano para venir al Mundial se les entregó un premio”, explicó.