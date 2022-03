¡Hay «Gigi» para rato! Parma anunció renovación de Gianluigi Buffon

El histórico guardameta de la selección italiana y campeón del mundo con los Azurri en 2006, Gianluigi Buffon, hizo oficial su renovación con Parma hasta finales de 2024 por lo que seguirá compitiendo profesionalmente al menos hasta los 46 años.

A lo largo de su carrera ha cosechado 29 títulos en sus pasos por la Juventus, Parma, PSG y la selección Italia, decidiendo renovar su contrato por un año más teniendo en cuenta que finalizaba a finales de 2023.

“Es un gran día, ha pasado lo que yo quería, lo que quería el presidente, la afición y toda la ciudad”, sentenció el portero en medio de la rueda de prensa donde se dio el anuncio.

Never ending story. Gianluigi Bufon has signed a new contract with Parma until June 2024, deal completed today. ⭐️🇮🇹 #Bffon

Gigi Buffon will be 46 by then. “I can give my best, again and again” – he said. @1913parmacalcio pic.twitter.com/LIWHmJp48l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2022