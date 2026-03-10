El ministro del Interior australiano Tony Burke junto a las cinco futbolistas iraníes que solicitaron asilo en Australia: Fatemeh Pasandideh, Mona Hamoudi y Atefeh Ramezanizadeh (a la izquierda del político) y Zahra Ghanbari y Zahra Sarbali (a su derecha). Fotografía del Ministerio del Interior de Australia

Selección (f) de Irán queda fracturada: Mientras 5 reciben asilo, dos no viajan a última hora y el resto del equipo regresa a Teherán

Minuto30.com .- El sueño deportivo de la selección femenina de Irán terminó en una dolorosa división. Mientras el gobierno australiano confirmaba la protección humanitaria para la capitana Zahra Ghanbari y cuatro compañeras más, el resto de las jugadoras y el cuerpo técnico iniciaron este martes el viaje de retorno hacia la República Islámica, enfrentando un futuro incierto y el escrutinio de un régimen que ya las tilda de “traidoras”.

La delegación, ahora reducida y bajo una estricta vigilancia, voló desde Sídney con destino a Kuala Lumpur (Malasia), escala obligatoria antes de tocar suelo iraní.

El peso del regreso: ¿Qué les espera en Irán?

A diferencia de las cinco futbolistas que se fugaron del hotel en la madrugada del lunes, las jugadoras que regresan lo hacen en medio de una atmósfera de tensión. El gesto colectivo de no cantar el himno nacional durante la Copa de Asia ha puesto a todo el plantel en la mira de las autoridades de su país.

Expertos en derechos humanos advierten que las futbolistas que vuelven podrían enfrentar:

Interrogatorios exhaustivos a su llegada al aeropuerto de Teherán.

Sanciones deportivas de por vida, impidiéndoles volver a representar a su país o jugar en clubes locales.

Restricciones de viaje, con la posible anulación de sus pasaportes para evitar nuevas “fugas”.

Un equipo roto en Sídney

La cadena local ABC informó que el ambiente en el aeropuerto de Sídney durante la partida de la delegación fue de “silencio absoluto”. El grupo que regresó no dio declaraciones a la prensa, mientras que el Ministro del Interior australiano, Tony Burke, reafirmó que la decisión de las cinco asiladas se basó en el “miedo fundado a la persecución” que hoy acecha a sus compañeras de viaje.

Incluso con el avión en el aire, la crisis no termina: se confirmó que otras dos jugadoras se habrían quedado en suelo australiano realizando trámites de último minuto, lo que significa que casi la mitad del equipo titular ha decidido no volver a casa.

Comunicado oficial

Declaración de la Policía Federal Australiana sobre la Selección femenina de fútbol de Irán

Durante las últimas 72 horas, la AFP (Policía Federal Australiana) ha estado brindando asistencia a las agencias pertinentes y al Ministerio del Interior en relación con la selección femenina de fútbol de Irán.

La AFP mantiene relaciones sólidas y duraderas con la diáspora iraní a través de sus Equipos de Enlace Comunitario.

La AFP reconoce a los líderes comunitarios, a los grupos sin fines de lucro y a los ciudadanos australianos comunes por su ayuda y defensa en este asunto.

La AFP no hará más comentarios en esta etapa.