Recuperación en Barranquilla: La Selección Colombia se enfoca en la preparación física, previo al juego contra Venezuela

La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, llevó a cabo una jornada de recuperación intensiva este sábado en su Sede Deportiva de Barranquilla.

La sesión, enfocada en la preparación física y táctica, se realizó con el objetivo de optimizar el rendimiento de los jugadores de cara al próximo desafío del combinado nacional.

El grupo completo arribó a las instalaciones a las 4:00 p.m., iniciando la sesión en el gimnasio con una rutina de trabajo físico.

La primera parte de la jornada estuvo dedicada a la activación muscular y ejercicios de baja intensidad, diseñados para liberar la tensión acumulada y preparar al equipo para la siguiente fase del entrenamiento.

Posteriormente, Néstor Lorenzo dividió al grupo en dos. El primer conjunto, conformado por los futbolistas que jugaron más de 70 minutos en el reciente partido contra Bolivia, realizó ejercicios de recuperación activa y estiramientos, enfocados en la regeneración muscular.

El segundo grupo, integrado por aquellos con menor participación en el encuentro, se trasladó al campo para trabajar en aspectos tácticos y técnicos.

En el campo, el segundo grupo se enfocó en una serie de ejercicios específicos. Los jugadores realizaron tres tipos de rondos, cada uno diseñado con diferentes tareas y conceptos a cumplir.

Estos ejercicios permitieron al cuerpo técnico trabajar en la circulación del balón, la presión y la toma de decisiones en espacios reducidos, perfeccionando así la coordinación y el entendimiento entre los futbolistas.

La jornada de entrenamiento concluyó con la evaluación de los jugadores y la planificación de los próximos pasos en la preparación del equipo.

