La Selección Colombia Sub-20 se prepara en Asunción para el Mundial

Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-20 llegó a Asunción, Paraguay, para la fase final de su preparación antes de la Copa del Mundo. El equipo, dirigido por el técnico César Torres, se instaló en la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol (Carfem), donde comenzó de inmediato con entrenamientos intensivos que incluyeron ejercicios preventivos, ruedas de pases y trabajo táctico en espacios reducidos. Además de las prácticas, la selección disputará dos partidos amistosos a puerta cerrada: uno contra la selección local de Paraguay el 17 de septiembre y otro contra la selección de México el 23 de septiembre, como parte de su puesta a punto para el torneo.
La Selección Colombia Masculina Sub-20 arribó a la ciudad de Asunción el domingo 14 de septiembre para iniciar la fase final de su preparación con miras a la Copa del Mundo de la categoría.
El combinado nacional inició su viaje en Barranquilla, con una escala en Bogotá, antes de tomar el vuelo a la capital paraguaya.
Una vez instalados, los juveniles comenzaron su preparación en la sede de Carfem, la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Allí los convocados realizaron ejercicios preventivos, ruedas de pases y trabajo en espacio reducido.
El técnico César Torres y su asistente Marvin Sandoval dividieron al grupo para trabajar en las fases defensiva y ofensiva respectivamente.
La jornada incluyó la práctica de patrones de juego en bloques alto, medio y bajo, demostrando un enfoque integral en su preparación.
Durante su estadía en Paraguay, la ‘Sele’ disputará dos partidos amistosos a puerta cerrada.
El primero será el miércoles 17 de septiembre frente a la Selección de Paraguay, a las 4:00 p.m.en Carfem, Ypané.
El segundo compromiso amistoso será el martes 23 de septiembre frente a la Selección de México, a las 9:30 a.m.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.