La Selección Colombia Masculina Sub-20 arribó a la ciudad de Asunción el domingo 14 de septiembre para iniciar la fase final de su preparación con miras a la Copa del Mundo de la categoría.

El combinado nacional inició su viaje en Barranquilla, con una escala en Bogotá, antes de tomar el vuelo a la capital paraguaya.

Una vez instalados, los juveniles comenzaron su preparación en la sede de Carfem, la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Allí los convocados realizaron ejercicios preventivos, ruedas de pases y trabajo en espacio reducido.

El técnico César Torres y su asistente Marvin Sandoval dividieron al grupo para trabajar en las fases defensiva y ofensiva respectivamente.

La Selección Colombia Sub-20 se prepara en Asunción para el Mundial

La jornada incluyó la práctica de patrones de juego en bloques alto, medio y bajo, demostrando un enfoque integral en su preparación.

Durante su estadía en Paraguay, la ‘Sele’ disputará dos partidos amistosos a puerta cerrada.

El primero será el miércoles 17 de septiembre frente a la Selección de Paraguay, a las 4:00 p.m.en Carfem, Ypané.

El segundo compromiso amistoso será el martes 23 de septiembre frente a la Selección de México, a las 9:30 a.m.

