La Selección Colombia Sub-20 se quedó sin la final del Mundial de Chile 2025, al perder 1-0 contra la Selección de Argentina.

Ahora la ‘tricolor’ se medirá ante Francia este sábado 19 de octubre por la medalla de bronce de la Copa Mundial de la categoría.

El encuentro de semifinales fue un duelo intenso en el que el combinado nacional demostró carácter, talento y superioridad en varios pasajes del juego, sin embargo fichas claves hicieron falta.

A pesar del esfuerzo y por momentos dominio ejercido, el equipo argentino logró capitalizar una única oportunidad para anotar el gol que definió el pase a la final.

¡A volar… de la final! La Selección Colombia Sub-20 no pudo con Argentina

Sin duda, a Colombia le pesaron las bajas Néiser Villareal, Jordan Barrera y Joel Canchimbo.

Aunque el resultado no fue el esperado, el sueño mundialista de los juveniles no termina.

La Selección Colombia ahora tendrá que enfocar sus energías en la disputa por un lugar en el podio, enfrentando a Francia, la otra semifinalista que cayó, en el partido por el tercer puesto.

El encuentro decisivo por la medalla de bronce se jugará el próximo sábado 19 de octubre, donde Colombia buscará ‘hacer historia’ al conseguir un lugar entre los tres mejores equipos del mundo en esta categoría.

