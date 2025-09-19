La Selección Colombia Sub-20 llevó a cabo hoy una sesión de entrenamiento con doble enfoque tras el partido disputado el pasado miércoles 17 de septiembre contra Paraguay.

La jornada estuvo centrada en la recuperación para los jugadores que acumularon más minutos de juego y en el ajuste de cargas para el resto del plantel.

La actividad inició con un trabajo preventivo y ejercicios de potencia en el gimnasio. Posteriormente, el grupo que no requería una sesión de recuperación intensiva se trasladó al campo.

Allí, realizaron un circuito de pases que abarcó desde la salida del balón hasta la finalización de las jugadas.

La Selección Colombia Sub-20 se enfoca en la recuperación y el ajuste de cargas en Asunción

Más tarde, el equipo trabajó en ejercicios de definición en duelos individuales, enfocándose en situaciones de 1 contra 1 y 2 contra 1.

La sesión concluyó con un partido en espacio reducido, el cual fue dividido en tres tiempos de 10 minutos cada uno.

El cuerpo técnico busca así mantener el ritmo de la escuadra mientras gestiona el desgaste físico tras el encuentro ante el equipo paraguayo.

