La Selección Colombia Sub-20 se enfoca en la recuperación y el ajuste de cargas en Asunción

    ntrenamiento de Colombia Sub-20 en Asunción: recuperación física, ajuste de cargas, y práctica de definición tras jugar con Paraguay. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Sub-20 realizó una sesión de entrenamiento con doble enfoque tras su partido del miércoles 17 de septiembre contra Paraguay, priorizando la recuperación física para los jugadores con más minutos y el ajuste de cargas para el resto del plantel. La jornada inició con trabajo preventivo y de potencia en el gimnasio, seguido de una práctica en campo para los jugadores no fatigados, que incluyó un circuito de pases, ejercicios de definición en duelos individuales (1v1 y 2v1), y concluyó con un partido en espacio reducido de tres tiempos, buscando mantener el ritmo del equipo mientras gestionan el desgaste físico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-20 llevó a cabo hoy una sesión de entrenamiento con doble enfoque tras el partido disputado el pasado miércoles 17 de septiembre contra Paraguay.

    La jornada estuvo centrada en la recuperación para los jugadores que acumularon más minutos de juego y en el ajuste de cargas para el resto del plantel.

    La actividad inició con un trabajo preventivo y ejercicios de potencia en el gimnasio. Posteriormente, el grupo que no requería una sesión de recuperación intensiva se trasladó al campo.

    Allí, realizaron un circuito de pases que abarcó desde la salida del balón hasta la finalización de las jugadas.

    Más tarde, el equipo trabajó en ejercicios de definición en duelos individuales, enfocándose en situaciones de 1 contra 1 y 2 contra 1.

    La sesión concluyó con un partido en espacio reducido, el cual fue dividido en tres tiempos de 10 minutos cada uno.

    El cuerpo técnico busca así mantener el ritmo de la escuadra mientras gestiona el desgaste físico tras el encuentro ante el equipo paraguayo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

