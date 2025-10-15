¿Quién dijo miedo? Titulares de la Selección Colombia Sub-20 para enfrentar a Argentina

Minuto30
    Sin complejos, la Selección Colombia Sub-20 va por el paso a la final del Mundial de Chile 2025 ante Argentina. Foto: FCF
    Resumen: El técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, anunció la alineación titular que enfrentará a Argentina en el Mundial de Chile 2025 buscando un cupo a la final, destacando la baja del goleador Néiser Villareal por acumulación de tarjetas. El equipo formará con Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Élkin Rivero, Joel Romero, Kéner González (capitán), Joel Canchimbo; Emilio Aristizábal y Óscar Perea. Colombia llega a la semifinal tras superar la fase de grupos y vencer en las rondas eliminatorias a Sudáfrica y a España.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20, anunció el grupo de titulares con los que enfrentarán a Argentina por el paso a la final del Mundial de Chile 2025.

    La principal novedad es la ausencia de Néiser Villareal, el goleador de la ‘tricolor’ que se pierde el juego por acumulación de tarjetas amarillas.

    El conjunto nacional formará con Jordan García, Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala.

    Así mismo serán inicialistas Élkin Rivero, Joel Romero, el capitán Kéner González, Joel Canchimbo, Emilio Aristizábal y Óscar Perea.

    La tricolor llegó a esta instancia tras vencer a Arabia Saudí y empatar con Noruega y Nigeria en la fase de grupos.

    En los octavos venció 3-1 a Sudáfrica y en los cuartos de final derrotó a España 3-2 en un vibrante compromiso.

    El compromiso se disputará en el estadio Nacional de Santiago de Chile desde las 6 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

