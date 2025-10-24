La Selección Colombia Sub-17 Masculina disputó este jueves 23 de octubre su último compromiso amistoso en territorio uruguayo.

El encuentro, que sirvió como preparación para los dirigidos por Fredy Hurtado, finalizó con un marcador de empate a uno ante el combinado local, cerrando así su participación en esta gira de fogueo internacional.

El único tanto del equipo colombiano fue obra de Juan Cataño, quien logró anotar durante la primera mitad del partido, dándole la ventaja inicial a su selección.

Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo de Uruguay reaccionó y consiguió igualar las acciones, dejando el marcador definitivo con una anotación para cada escuadra.

La Selección Colombia Sub-17 Masculina cerró su gira en Uruguay con un empate

El once inicial presentado por el director técnico Fredy Hurtado formó con: Jorman Mendoza en el arco; la línea defensiva estuvo compuesta por Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte.

En el mediocampo jugaron Cristian Orozco, Matias Lozano y el goleador Juan Cataño, mientras que el ataque fue liderado por Cristian Flórez, Jhon Sevillano y Santiago Londoño.

Este empate representa el cierre de la actividad de fogueo en Uruguay para la Selección Colombia Masculina Sub-17.

El equipo nacional Sub-17, bajo la dirección de Hurtado, culmina de esta manera sus encuentros amistosos, sumando experiencia valiosa en campo internacional de cara a sus próximos desafíos.

Más noticias de Deporte