    La Selección Colombia Sub-17 Masculina cerró su gira en Uruguay con un empate
    La Selección Colombia Sub-17 cerró su fogueo en Uruguay empatando 1-1 su último amistoso, ganando valiosa experiencia internacional. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Sub-17 Masculina, dirigida por Fredy Hurtado, finalizó su gira de fogueo en Uruguay con un empate a uno en su último partido amistoso contra el combinado local el jueves 23 de octubre. El gol colombiano fue anotado por Juan Cataño en la primera mitad, pero Uruguay logró igualar el marcador en la segunda parte, cerrando así la participación del equipo nacional, que sumó experiencia internacional valiosa con un once inicial que incluyó a Jorman Mendoza, Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza, Miguel Solarte, Cristian Orozco, Matías Lozano, Juan Cataño, Cristian Flórez, Jhon Sevillano y Santiago Londoño.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Sub-17 Masculina disputó este jueves 23 de octubre su último compromiso amistoso en territorio uruguayo.

    El encuentro, que sirvió como preparación para los dirigidos por Fredy Hurtado, finalizó con un marcador de empate a uno ante el combinado local, cerrando así su participación en esta gira de fogueo internacional.

    El único tanto del equipo colombiano fue obra de Juan Cataño, quien logró anotar durante la primera mitad del partido, dándole la ventaja inicial a su selección.

    Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo de Uruguay reaccionó y consiguió igualar las acciones, dejando el marcador definitivo con una anotación para cada escuadra.

    El once inicial presentado por el director técnico Fredy Hurtado formó con: Jorman Mendoza en el arco; la línea defensiva estuvo compuesta por Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Jesús Peñaloza y Miguel Solarte.

    En el mediocampo jugaron Cristian Orozco, Matias Lozano y el goleador Juan Cataño, mientras que el ataque fue liderado por Cristian Flórez, Jhon Sevillano y Santiago Londoño.

    Este empate representa el cierre de la actividad de fogueo en Uruguay para la Selección Colombia Masculina Sub-17.

    El equipo nacional Sub-17, bajo la dirección de Hurtado, culmina de esta manera sus encuentros amistosos, sumando experiencia valiosa en campo internacional de cara a sus próximos desafíos.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

