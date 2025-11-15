Una vergüenza de talla internacional la que vive Colombia de cuenta de la Selección Sub-17 que participó del Mundial de Catar.

La ‘tricolor’ quedó eliminada, como lo informó Minuto30, tras perder 2-0 ante Francia en la fase de los dieciseisavos.

La eliminación, por supuesto dolorosa, no justifica en nada el horroroso desahogo que se vio en la cancha gracias a

El periodista francés Loïc Tanzi del Journaliste L’Equipe a través de su cuenta de X @Tanziloic, publicó un video de que evidenció la gravedad de lo ocurrido.

Como se recordará, por protocolo FIFA, la transmisión oficial no emite peleas invasiones de cancha, sin embargo, lo sucedido no pasó de agache.

Las imágenes son absolutamente penosas y en ellas se ve a un grupo de jugadores de la Selección Colombia persiguiendo a los de Francia.

A punta de patadas y puños los nuestros terminaron agredieron a los rivales que los sacaron del Mundial.

¿Malos perdedores? Vergüenza mundial de cuenta de la Selección Colombia Sub-17 tras quedar eliminada por Francia

Los franceses, que claramente no son mochos, respondieron a puños las agresiones y para finalmente todo terminar salido de control.

Loïc Tanzi, en su publicación reveló que los familiares de varios de los jugadores franceses se metieron al terreno o a menos lo intentaron para intentar proteger a los sueños.,

El periodista aclaró que la intención de las personas que bajaron de la tribuna no era la de agredir a los de la ‘tricolor’.

La pelea se habría generado tras el segundo gol, en el que al parecer, varios jugadores de Francia se burlaron de los nuestros, lo que generó la ira colectiva.

En todo caso, el bochornoso incidente seguramente escalará ante la FIFA y tanto jugadores como la Federación podrían ser fuertemente sancionados.

De confirmarse la provocación, la Selección Francesa y sus jugadores también podrían ser sancionados.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre estos graves hechos en Catar.

