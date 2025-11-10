Hoy juega la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2025

La Selección Colombia Masculina Sub-17 se prepara para un crucial enfrentamiento hoy, lunes 10 de noviembre, en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025.

El equipo, dirigido por Fredy Hurtado, disputará su tercer partido del Grupo G contra la Selección de Corea del Norte.

El compromiso se llevará a cabo en el complejo Aspire Zone de Rayán, Catar, un duelo decisivo para las aspiraciones del conjunto cafetero en el campeonato mundial.

El equipo colombiano concluyó su jornada de entrenamiento previa al encuentro el pasado 9 de noviembre, enfocando todos sus esfuerzos en el reto asiático.

El director técnico, Fredy Hurtado, enfatizó la importancia de este partido para la clasificación.

El estratega indicó que “Para nosotros este partido es un objetivo para clasificar (…) queremos ganar”.

Hurtado también analizó las fortalezas del rival, señalando: “Son muy rápidos y hacen rupturas (…); sin embargo, debemos mantener la calma porque el gol va a llegar”.

La moral dentro del grupo es alta, con los jugadores listos para encarar este desafío. Cristian Orozco y Miguel Solarte, en representación del plantel, destacaron la gran motivación y el excelente estado anímico del equipo.

El triunfo es la meta para asegurar un lugar en la siguiente fase del torneo y continuar soñando en Catar 2025.

Los jóvenes talentos colombianos están listos para demostrar su potencial y luchar por los tres puntos que los acerquen a su objetivo.

Los aficionados podrán seguir la transmisión de este emocionante encuentro decisivo. El partido será emitido a través de Canal RCN, Futbol RCN HD2, Gol Caracol HD2, DITU y la APP Canal RCN.

