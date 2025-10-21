La Selección Colombia Masculina Sub-17 inició su ciclo de partidos amistosos en Montevideo con una derrota por la mínima diferencia ante su similar de Uruguay.

En un encuentro disputado y con momentos de dominio para ambos equipos, la balanza se inclinó a favor de los «Charrúas» en la segunda mitad.

El combinado colombiano, que se encuentra en Uruguay como parte de su preparación para futuros desafíos, mostró un juego ofensivo con énfasis en las bandas.

Los dirigidos por el cuerpo técnico generaron varias oportunidades de gol, aprovechando la velocidad de sus extremos para acercarse al arco local.

No obstante, Uruguay impuso su característico estilo de juego: una intensa presión y solidez defensiva, manteniéndose bien cerrado atrás.

La Selección Colombia Sub-17 cae por la mínima en su primer amistoso en Montevideo

Tras cada recuperación del balón, el equipo local se lanzó al ataque con transiciones rápidas, una estrategia que finalmente dio frutos en el complemento, cuando lograron romper el cero y asegurar la victoria.

El once inicial de la Selección Colombia Sub-17 f Jorman Mendoza (A) en el arco; Criss Macías, Brait García, Jesús Peñaloza y Didier Henao en la línea defensiva.

Asimismo formó con Cristian Orozco, Ángel Mora y Juan Cataño en el mediocampo; y Cristian Flórez, Gerónimo Mancilla y Santiago Londoño en la zona de ataque.

El equipo colombiano tendrá una nueva oportunidad de medir fuerzas y ajustar detalles en su próximo compromiso en territorio uruguayo.

