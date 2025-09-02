Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo

    • ¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo

    ¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo
    Con 23 convocados, Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia trabaja para lograr clasificar al Mundial en casa. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo

    Resumen: El 1 de septiembre, la selección de Colombia sumó 23 jugadores a su concentración, incluyendo a Yerry Mina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero. El equipo, dirigido por Néstor Lorenzo, realizó una sesión de entrenamiento vespertina que incluyó ejercicios de calentamiento, pases conceptuales y trabajo táctico. Posteriormente, Kevin Castaño, Jhon Córdoba y Richard Ríos se unieron al grupo. Al finalizar el día, los jugadores Juan Fernando Quintero y Luis Suárez conversaron con la prensa, destacando la importancia de la unión del equipo y el trabajo en conjunto para lograr un triunfo contra Bolivia. Se espera que la plantilla de 26 jugadores se complete en la mañana del martes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante este lunes, 1 de septiembre, se hicieron presentes en la concentración de la Selección Colombia Yerry Mina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero.

    Junto a ellos también Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Álvaro Angulo, David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza.

    La Selección entrenó sobre las cinco y media de la tarde en cancha. La habitual entrada en calor estuvo dirigida por Leandro Javier Jorge.

    Después, hicieron ruedas de pases conceptuales a uno y dos toques. Finalmente, se enfocaron en aspectos tácticos.

    En horas de la noche llegaron a la ‘Puerta de Oro de Colombia’ Kevin Castaño, Jhon Córdoba y Richard Ríos.

    Con las llegadas de este lunes, se completaron veintitrés jugadores de la plantilla, que ya cuenta con ⁠Andrés Román, Camilo Vargas, David Ospina y Dávinson Sánchez.

    También con Dayro Moreno, Deiver Machado, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, ⁠Jhon Arias, Jhon Córdoba, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Jorge Carrascal.

    ¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo

    Igualmente, Juan Camilo Portilla, ⁠Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Luis Díaz , Luis Suárez , Marino Hinestroza, ⁠Richard Ríos, Yerry Mina y Yerson Mosquera.

    Por otra parte Juan Fernando Quintero y Luis Suárez atendieron a los medios de comunicación.

    Con respecto a la convocatoria de Dayro Moreno, el volante resaltó: “es una persona que trae lo que necesitamos: la unión de nuestro país”.

    Suárez, a su vez, se refirió a lo que puede aportar la Selección para este partido contra Bolivia.

    “Más allá de pensar que voy hacer yo el gol en el 90, es que vamos a jugar en grupo y hacer las cosas bien”.

    En la mañana de este martes se completará el grupo de 26 jugadores llamados por el estratega Néstor Lorenzo.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos del Panamericano Sub-15 enfrentando a Ecuador

    ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    ¡Caos en la etapa 11! La Vuelta a España paralizada y sin ganador

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina


    [grupos] [fixture items="7"]