¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo

Resumen: El 1 de septiembre, la selección de Colombia sumó 23 jugadores a su concentración, incluyendo a Yerry Mina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero. El equipo, dirigido por Néstor Lorenzo, realizó una sesión de entrenamiento vespertina que incluyó ejercicios de calentamiento, pases conceptuales y trabajo táctico. Posteriormente, Kevin Castaño, Jhon Córdoba y Richard Ríos se unieron al grupo. Al finalizar el día, los jugadores Juan Fernando Quintero y Luis Suárez conversaron con la prensa, destacando la importancia de la unión del equipo y el trabajo en conjunto para lograr un triunfo contra Bolivia. Se espera que la plantilla de 26 jugadores se complete en la mañana del martes.
Durante este lunes, 1 de septiembre, se hicieron presentes en la concentración de la Selección Colombia Yerry Mina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero.
Junto a ellos también Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Álvaro Angulo, David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza.
La Selección entrenó sobre las cinco y media de la tarde en cancha. La habitual entrada en calor estuvo dirigida por Leandro Javier Jorge.
Después, hicieron ruedas de pases conceptuales a uno y dos toques. Finalmente, se enfocaron en aspectos tácticos.
En horas de la noche llegaron a la ‘Puerta de Oro de Colombia’ Kevin Castaño, Jhon Córdoba y Richard Ríos.
Con las llegadas de este lunes, se completaron veintitrés jugadores de la plantilla, que ya cuenta con Andrés Román, Camilo Vargas, David Ospina y Dávinson Sánchez.
También con Dayro Moreno, Deiver Machado, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Jorge Carrascal.
Igualmente, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Luis Díaz , Luis Suárez , Marino Hinestroza, Richard Ríos, Yerry Mina y Yerson Mosquera.
Por otra parte Juan Fernando Quintero y Luis Suárez atendieron a los medios de comunicación.
Con respecto a la convocatoria de Dayro Moreno, el volante resaltó: “es una persona que trae lo que necesitamos: la unión de nuestro país”.
Suárez, a su vez, se refirió a lo que puede aportar la Selección para este partido contra Bolivia.
“Más allá de pensar que voy hacer yo el gol en el 90, es que vamos a jugar en grupo y hacer las cosas bien”.
En la mañana de este martes se completará el grupo de 26 jugadores llamados por el estratega Néstor Lorenzo.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.