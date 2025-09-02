Durante este lunes, 1 de septiembre, se hicieron presentes en la concentración de la Selección Colombia Yerry Mina, Camilo Vargas y Juan Fernando Quintero.

Junto a ellos también Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Álvaro Angulo, David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza.

La Selección entrenó sobre las cinco y media de la tarde en cancha. La habitual entrada en calor estuvo dirigida por Leandro Javier Jorge.

Después, hicieron ruedas de pases conceptuales a uno y dos toques. Finalmente, se enfocaron en aspectos tácticos.

En horas de la noche llegaron a la ‘Puerta de Oro de Colombia’ Kevin Castaño, Jhon Córdoba y Richard Ríos.

Con las llegadas de este lunes, se completaron veintitrés jugadores de la plantilla, que ya cuenta con ⁠Andrés Román, Camilo Vargas, David Ospina y Dávinson Sánchez.

También con Dayro Moreno, Deiver Machado, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, ⁠Jhon Arias, Jhon Córdoba, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Jorge Carrascal.

¡A Bolivia hay que ganarle! La Selección Colombia solo piensa en el triunfo

Igualmente, Juan Camilo Portilla, ⁠Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Luis Díaz , Luis Suárez , Marino Hinestroza, ⁠Richard Ríos, Yerry Mina y Yerson Mosquera.

Por otra parte Juan Fernando Quintero y Luis Suárez atendieron a los medios de comunicación.

Con respecto a la convocatoria de Dayro Moreno, el volante resaltó: “es una persona que trae lo que necesitamos: la unión de nuestro país”.

Suárez, a su vez, se refirió a lo que puede aportar la Selección para este partido contra Bolivia.

“Más allá de pensar que voy hacer yo el gol en el 90, es que vamos a jugar en grupo y hacer las cosas bien”.

En la mañana de este martes se completará el grupo de 26 jugadores llamados por el estratega Néstor Lorenzo.

