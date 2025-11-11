La Selección Colombia inició trabajos en Fort Lauderdale con 20 jugadores

La Selección Colombia de fútbol ha dado inicio a su concentración y preparación en la ciudad de Fort Lauderdale, Estados Unidos, con miras a los dos compromisos que afrontará en esta fecha FIFA.

El combinado nacional se instaló en la Sede Deportiva del Inter de Miami, donde bajo las órdenes del cuerpo técnico comenzó sus primeras sesiones de entrenamiento.

En esta jornada inicial, 20 de los jugadores convocados se reportaron para empezar el ciclo de trabajos.

El entrenamiento se centró en una fase de adaptación y puesta a punto. Los futbolistas comenzaron con ejercicios en el gimnasio, enfocados en la recuperación muscular y la prevención de lesiones, vitales tras los compromisos de sus respectivos clubes.

Posteriormente, el grupo se dirigió al campo de juego, donde la sesión continuó con ejercicios de movilidad articular utilizando el balón, lo que permitió un primer contacto con la pelota y la activación física.

A medida que avanzaba la jornada, la intensidad se fue incrementando con el desarrollo de actividades técnico-tácticas.

El cuerpo técnico dispuso que los jugadores realizaran ruedas de pases, buscando afinar la precisión y la circulación del balón.

El cierre del día estuvo dedicado a la táctica con los rondas conceptuales, un ejercicio clave para interiorizar los movimientos y la filosofía de juego que el cuerpo técnico desea implementar en los próximos partidos.

Entre los 23 deportistas que componen la lista de convocados, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó la presencia de figuras como David Ospina y James Rodríguez.

También con Luis Díaz y Dávinson Sánchez, quienes lideran el grupo junto a jóvenes talentos como Jhon Arias, Yáser Asprilla, y Richard Ríos.

El plantel completo que ya se encuentra en el hotel de concentración incluye a Álvaro Angulo, Álvaro Montero, Camilo Vargas y Carlos Andrés Gómez.

Adicionalmente están Carlos Cuesta, Dávinson Sánchez, David Ospina, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jhon Córdoba y Johan Carbonero.

De la concentración también hacen parte Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño y Luis Díaz.

Finalmente, Luis Suárez, Rafael Santos Borré, Richard Ríos, Santiago Arias, Yáser Asprilla, Gustavo Puerta y Yerry Mina, listos para los desafíos internacionales.

