Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil

    • ¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil

    ¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil
    Estrategia definida: Colombia Sub-17 Femenina se alista para desafiar la fuerza de Costa de Marfil en un crucial encuentro. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil

    Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 finalizó su preparación en el Complexe Mohammed VI de Football, ajustando detalles tácticos y jugadas a balón parado para su crucial partido de mañana, miércoles 22 de octubre, a las 2:00 p.m. contra Costa de Marfil. El director técnico Carlos Paniagua anticipó que el rival africano será fuerte y físico, agrupándose bien atrás y saliendo rápido en transición, por lo que la estrategia colombiana se centrará en imponer condiciones con el balón, jugar de manera inteligente, con paciencia, y buscar las ventajas para progresar en el campo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Femenina Sub-17 se encuentra en la recta final de su preparación para el crucial encuentro de mañana, miércoles 22 de octubre, ante Costa de Marfil.

    El equipo nacional se trasladó este martes al prestigioso Complexe Mohammed VI de Football, donde realizó la última sesión de entrenamiento.

    Las colombianas están enfocadas en ajustar la estrategia para el compromiso que se disputará a las 2:00 p.m.

    Bajo la dirección del cuerpo técnico, la jornada inició con ejercicios de calentamiento, que incluyeron movilidad con el balón, seguidos de un circuito exigente de coordinación y velocidad.

    La parte principal del entrenamiento estuvo dedicada a pulir el plan de juego y a la práctica de las jugadas a balón parado, elementos clave que el equipo buscará explotar en el campo.

    ¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil

    Al término de la práctica, el director técnico Carlos Paniagua, junto a las jugadoras Sofía García y Camila Cortés, atendieron a los medios de comunicación y a FCF MEDIA, ofreciendo sus impresiones sobre el desafío que representa el rival africano.

    El estratega colombiano analizó el juego de su oponente y delineó la hoja de ruta para sus dirigidas.

    Al respecto Paniagua dijo que “Costa de Marfil es un rival que se agrupa bien atrás y tiene transiciones fuertes; son muy físicas”.

    Adicionalmente, dijo que “nosotros, por nuestro lado, queremos que el equipo imponga condiciones con la pelota, jugarlo de manera inteligente, trabajando con paciencia, moviendo al rival, buscando las ventajas y progresando con el balón”, afirmó.

    Con la estrategia definida y la moral en alto, la Selección Colombia Femenina Sub-17 está lista para afrontar este importante partido, buscando demostrar la calidad técnica y táctica que la caracteriza en el terreno de juego.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Caribbean Storm asalta la cima de la Liga de Baloncesto 2025- II con 10 puntos; rompió racha de Paisas

    ¡Día de absoluciones! Sebastián Villa absuelto por el cargo de abuso sexual

    Guatapé vibra: Canoístas antioqueños aseguran cupos a los Juegos Bolivarianos Lima 2025

    Atención, hinchas: ¡Medellín se prepara para el clásico más largo de la historia!

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    Francisco Fydriszewski le va a dar la séptima al DIM

    Francisco Fydriszewski le va a dar la séptima al DIM

    ¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

    ¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

    ¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

    ¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

    El DIM, con estos convocados, va por el liderato de la Liga

    El DIM, con estos convocados, va por el liderato de la Liga


    [grupos] [fixture items="7"]