La Selección Colombia Femenina Sub-17 se encuentra en la recta final de su preparación para el crucial encuentro de mañana, miércoles 22 de octubre, ante Costa de Marfil.

El equipo nacional se trasladó este martes al prestigioso Complexe Mohammed VI de Football, donde realizó la última sesión de entrenamiento.

Las colombianas están enfocadas en ajustar la estrategia para el compromiso que se disputará a las 2:00 p.m.

Bajo la dirección del cuerpo técnico, la jornada inició con ejercicios de calentamiento, que incluyeron movilidad con el balón, seguidos de un circuito exigente de coordinación y velocidad.

La parte principal del entrenamiento estuvo dedicada a pulir el plan de juego y a la práctica de las jugadas a balón parado, elementos clave que el equipo buscará explotar en el campo.

¡Lista la estrategia! Selección Colombia Femenina Sub-17 afina detalles para enfrentar a Costa de Marfil

Al término de la práctica, el director técnico Carlos Paniagua, junto a las jugadoras Sofía García y Camila Cortés, atendieron a los medios de comunicación y a FCF MEDIA, ofreciendo sus impresiones sobre el desafío que representa el rival africano.

El estratega colombiano analizó el juego de su oponente y delineó la hoja de ruta para sus dirigidas.

Al respecto Paniagua dijo que “Costa de Marfil es un rival que se agrupa bien atrás y tiene transiciones fuertes; son muy físicas”.

Adicionalmente, dijo que “nosotros, por nuestro lado, queremos que el equipo imponga condiciones con la pelota, jugarlo de manera inteligente, trabajando con paciencia, moviendo al rival, buscando las ventajas y progresando con el balón”, afirmó.

Con la estrategia definida y la moral en alto, la Selección Colombia Femenina Sub-17 está lista para afrontar este importante partido, buscando demostrar la calidad técnica y táctica que la caracteriza en el terreno de juego.

Más noticias de Deporte