¡A octavos de final! Selección Colombia femenina sub-17 sueña en Marruecos 2025 tras vencer a Corea del Sur

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Marruecos 2025 al vencer 1-0 a Corea del Sur en un emocionante y disputado encuentro. El único gol del partido fue anotado por London Crawford al minuto 72, lo que, sumado a la solidez defensiva y el orden táctico demostrado bajo la dirección del profesor Carlos Paniagua, le permitió al equipo nacional asegurar su paso a la siguiente fase y reafirmar el buen momento y el crecimiento constante del fútbol femenino juvenil colombiano en el escenario internacional.
Con una victoria contundente, la Selección Colombia Femenina Sub-17 se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Marruecos 2025.
El equipo nacional aseguró su pase a la siguiente fase tras imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante su similar de Corea del Sur en un emocionante y disputado encuentro.
El partido, lleno de gran intensidad y entrega por parte de ambos conjuntos, se decidió en la segunda mitad.
La heroína de la jornada fue London Crawford, quien al minuto 72 rompió el cero en el marcador.
Crawford definió con precisión y temple para enviar el balón al fondo de la red, anotando el único gol del compromiso que a la postre significaría la valiosa victoria.
Bajo la dirección técnica del profesor Carlos Paniagua, el equipo colombiano demostró una notable solidez defensiva y un orden táctico impecable.
Estas cualidades le permitieron controlar los tiempos del juego y resistir los embates de su rival hasta el pitazo final.
Con este resultado, Colombia cierra de manera destacada su participación en la fase de grupos.
La clasificación deja claro el gran momento que vive el fútbol femenino juvenil del país y ratifica su constante y firme crecimiento en el escenario internacional.
La Selección Colombia Sub-17 avanza así a los octavos de final, donde seguirá luchando por llevar la bandera tricolor a lo más alto en esta cita mundialista.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.