Hoy juega la Selección Colombia femenina de mayores en su camino al Mundial 2027

La Selección Colombia Femenina de Mayores se alista para un nuevo desafío mientras continúa su preparación y ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, el equipo nacional busca consolidar su juego y sumar puntos importantes en la competencia continental.

El equipo colombiano tendrá acción este martes, 28 de octubre, enfrentándose a la Selección de Ecuador por la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones.

Este importante encuentro se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito, Ecuador, y el pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m.

Este partido no solo representa una oportunidad para sumar una victoria en el torneo, sino que también es un paso clave en el proceso de Marsiglia.

El estratega busca definir y consolidar la plantilla que afrontará los retos venideros con miras a clasificar al Mundial de 2027.

La afición colombiana espera una gran actuación de sus ‘superpoderosas’, frente a una duras rivales.

Como se recordará, la ‘tricolor’ arrancó con pie derecho la competencia, tras derrotar 4-1 a la Selección de Perú, en su debut en Medellín.

El compromiso se podrá ver a través del Canal RCN y su APP, así como a través del Canal Caracol y su plataforma DITU.

