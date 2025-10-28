Hoy juega la Selección Colombia femenina de mayores en su camino al Mundial 2027

Minuto30
    Colombia Femenina enfrenta a Ecuador hoy en Quito para sumar puntos clave en la CONMEBOL Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Femenina de Mayores se prepara para un paso crucial en su ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027, enfrentándose a la Selección de Ecuador este martes 28 de octubre a las 6:00 p.m. en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones. Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, quien busca consolidar la plantilla y el juego del equipo tras la victoria 4-1 sobre Perú, este partido es clave no solo para sumar puntos en el torneo, sino también para avanzar en el proceso de clasificación al Mundial. El encuentro podrá ser visto por el Canal RCN y Caracol TV.

    La Selección Colombia Femenina de Mayores se alista para un nuevo desafío mientras continúa su preparación y ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

    Bajo la dirección técnica de Ángelo Marsiglia, el equipo nacional busca consolidar su juego y sumar puntos importantes en la competencia continental.

    El equipo colombiano tendrá acción este martes, 28 de octubre, enfrentándose a la Selección de Ecuador por la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones.

    Este importante encuentro se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en la ciudad de Quito, Ecuador, y el pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m.

    Este partido no solo representa una oportunidad para sumar una victoria en el torneo, sino que también es un paso clave en el proceso de Marsiglia.

    El estratega busca definir y consolidar la plantilla que afrontará los retos venideros con miras a clasificar al Mundial de 2027.

    La afición colombiana espera una gran actuación de sus ‘superpoderosas’, frente a una duras rivales.

    Como se recordará, la ‘tricolor’ arrancó con pie derecho la competencia, tras derrotar 4-1 a la Selección de Perú, en su debut en Medellín.

    El compromiso se podrá ver a través del Canal RCN y su APP, así como a través del Canal Caracol y su plataforma DITU.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

