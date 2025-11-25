La Selección Colombia femenina inicia trabajos tácticos pensando en Bolivia

La Selección Colombia Femenina de Mayores ha comenzado oficialmente su concentración con miras a la tercera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-26.

El primer día de campo se llevó a cabo este lunes 24 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento Bolivia 2022, bajo la dirección del profesor Ángelo Marsiglia.

La jornada contó inicialmente con las 12 jugadoras que arribaron entre el 22 y 23 de noviembre, marcando el inicio formal de los preparativos para enfrentar a su próximo rival.

El entrenamiento, que arrancó a las 9:30 a.m., se centró en la preparación física y táctica del grupo.

La práctica se desarrolló en varias fases, comenzando con una activación neuromuscular para luego progresar hacia un bloque de trabajos en espacios reducidos.

La parte final y más crucial de la sesión estuvo dedicada a ejercicios tácticos por posiciones y duelos de 5 vs. 5, con el objetivo de afinar la coordinación y el esquema de juego del equipo de cara a la competencia internacional.

Tras finalizar las actividades en el campo, el cuerpo técnico y algunas jugadoras atendieron a los medios de comunicación nacional.

El entrenador, junto a las futbolistas Juana Ortegón y Manuela Vanegas, dialogó sobre la consolidación del grupo y los objetivos para el cierre del año deportivo.

También se abordaron temas como el análisis del rival, la importancia de la vuelta a la competencia y las expectativas que rodean al equipo en esta etapa.

La nómina de concentradas continúa creciendo con la incorporación de nuevas figuras. Las jugadoras que han pasado la jornada del lunes 24 de noviembre en concentración incluyen a figuras como Daniela Arias y Carolina Arias.

Asimismo, Daniela Montoya, Marcela Restrepo, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas, entre otras.

Con la totalidad de las 20 futbolistas ya mencionadas integrándose a la disciplina, la Selección Colombia Femenina intensificará su preparación para asegurar un desempeño óptimo en la Conmebol Liga de Naciones 2025-26.

