La Selección Colombia Masculina de Mayores ha confirmado un nuevo partido amistoso internacional como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El combinado nacional enfrentará a Australia el próximo martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos, con hora de inicio a las 8:00 p. m. (hora local).

Inicialmente, el rival de esta fecha FIFA sería Nigeria, pero por razones ajenas a la Federación Colombiana de Fútbol, dicho encuentro fue cancelado.

En su lugar, Australia, un habitual participante en las Copas del Mundo, será el nuevo oponente, ofreciendo un exigente desafío al equipo colombiano.

Este compromiso se enmarca en el plan de trabajo del cuerpo técnico liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, buscando afinar detalles en el proceso competitivo del equipo con miras al máximo reto del fútbol mundial.

Selección Colombia confirma amistoso internacional ante Australia en Nueva York

La FCF destaca que el partido representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional ante un rival de jerarquía, buscando fortalecer la identidad y desempeño de la Selección.

Este encuentro ante Australia será el segundo de la doble fecha de amistosos programada para noviembre; el primero se disputará contra Nueva Zelanda el 15 de noviembre.

La Federación Colombiana de Fútbol ha extendido una invitación a la comunidad colombiana residente en Estados Unidos y a todos los aficionados del fútbol a acompañar al equipo en esta nueva cita internacional.

Más noticias de Deporte