Selección Antioquia sub-13, lista para Fase Final del Nacional Interligas

La Selección Antioquia sub-13 de mujeres se prepara para afrontar la Fase Final del Campeonato Nacional Interligas “Copa Win Sports”, que se desarrollará en la ciudad de Bogotá y que tendrá como escenario la cancha sintética de la Federación Colombiana de Fútbol.

El Grupo de finalistas lo conforman, además de la selección maicera, Valle, Tolima, Santander, Risaralda y el anfitrión Bogotá.

El evento se realizará entre el lunes 24 y el domingo 30 de mayo.

Las antioqueñas obtuvieron su cupo a la instancia definitiva tras finalizar en el segundo lugar del Grupo Uno durante la Fase Clasificatoria, también celebrada en la capital de la república durante el mes de abril.

En dicho zonal, la Selección Antioquia superó 7-0 a Quindío, 1-0 a Bolívar y perdió por la mínima diferencia ante Risaralda (esta última selección avanzó como líder del Grupo).

La preparación se realizó de manera intensa en las canchas de la Unidad Deportiva de Belén y la cancha Marte 1, los trabajos fueron comandados por el profesor Alejandro Posada con la asistencia de Raúl Zapata y el apoyo general del

kinesiólogo Alejandro Orrego y el preparador físico Juan Camilo Arango.

Como preparación se hicieron algunos juegos de control para llegar con un nivel óptimo a la competición nacional.

Calendario de competencia Selección Antioquia (Grupo Uno)

 Fecha 1, mayo 24:

Valle vs Tolima – 9:30 a.m.

Bogotá vs Risaralda – 1:30 p.m.

 Fecha 2, mayo 25:

Tolima vs Selección Antioquia – 9:30 a.m.

Valle vs Risaralda – 11:30 a.m.

 Fecha 3, mayo 27:

Antioquia vs Valle – 9:30 a.m.

Bogotá vs Tolima – 1:30 p.m.

 Fecha 4, mayo 28:

Risaralda vs Tolima – 11:30 a.m.

Antioquia vs Bogotá – 1:30 p.m.

 Fecha 5, mayo 30:

Antioquia vs Risaralda –11:30 a.m.

Bogotá vs Valle – 1:30 p.m.

*Los horarios de los partidos pueden ser modificados por parte de Difútbol

#SeleccionAntioquia || Descanso para nuestras chicas en la primera jornada de la Final Nacional, categoría Sub-1️⃣3️⃣. El grupo realizó los entrenamientos🏋️‍♀️en el escenario sede del Torneo.

⚽️Resultados Fecha 1:#Valle 3-0 #Tolima#Bogotá 2-0 #Risaralda pic.twitter.com/nVKZdn9Svt — Liga Antioqueña de Fútbol (@AntioquiaLAF) May 24, 2021