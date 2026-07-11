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    Seis disparos acabaron con la vida de un hombre «recién aparecido» en Buenos Aires

    La víctima, asesinada en el barrio Buenos Aires, tenía un bolso en su espalda en el que encontraron un tarro de aceite lubricante y un plástico sin marcas

    Publicado por: SoloDuque

    Un hombre murió tras una riña que desató un tiroteo en Bogotá
    Foto: Archivo
    Seis disparos acabaron con la vida de un hombre «recién aparecido» en Buenos Aires

    Resumen: El ataque fue perpetrado con arma de fuego por sujetos que presuntamente se movilizaban en una motocicleta

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    Minuto30.com .- Un trágico hecho de sangre interrumpió la tranquilidad de la noche de este viernes 10 de julio en el barrio Buenos Aires. Un hombre, que había llegado pocos días al sector y estaba haciéndose conocer haciendo mandados, fue asesinado a tiros en plena vía pública sin que hasta el momento haya rastro de sus verdugos.

    Las alertas comenzaron a sonar la noche del 10 de julio, cuando sobre las 9:35 p.m. ciudadanos alertaron a las autoridades. Al llegar a la calle 48 con carrera 35, una patrulla de la policía se encontró con una escena desgarradora: el cuerpo sin vida del hombre tendido en la calle sobre un charco de sangre.

    Según el reporte oficial, el ataque fue perpetrado con arma de fuego por sujetos que presuntamente se movilizaban en una motocicleta. Los sicarios lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones en abdomen, pecho y hasta en uno de sus brazos. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar y el caso se reporta, por ahora, sin capturas.

    El misterio de su identidad

    Hasta el momento, la identidad de la víctima es un completo misterio. Testigos afirmaron que el occiso no portaba documentos ni teléfono celular. Vestía un pantalón jean negro, camiseta azul y tenis negros.

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    El único elemento que acompañaba a la víctima era un bolso en su espalda. Según cuentan, al inspeccionarlo, se encontraron un tarro de aceite lubricante y un plástico sin marcas, al parecer el cortavientos de una motocicleta.

    Los vecinos de Buenos Aires relataron que el hombre llevaba apenas unos días frecuentando el sector. En su corto tiempo allí, intentó darse a conocer como una persona servicial, ofreciéndose para asear zonas comunes y hacer recados a cambio de apoyo de la comunidad.

    Las autoridades ya avanzan en las investigaciones para identificar la motocicleta de los sicarios y esclarecer los motivos detrás de este violento homicidio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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