Resumen: PK2 Capitales es una comedia musical vibrante, con un toque de sensualidad y divertida que reúne en escena a 6 mujeres para dar vida a los siete pecados capitales desde una mirada femenina, irreverente y profundamente humana

Seis reconocidas influencers de Medellín, se unen para hablar de los pecados capitales

La obra de teatro Pecados Capitales PK2, se estrenará el 14 de noviembre de 2025, a las 8 pm, en el teatro San José ubicado dentro del campus de la Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Medellín.

PK2 Capitales es una comedia musical vibrante, con un toque de sensualidad y divertida que reúne en escena a 6 mujeres para dar vida a los siete pecados capitales desde una mirada femenina, irreverente y profundamente humana con monólogos, canciones originales, coreografías y una puesta en escena impactante, esta producción invita al público a reírse de sí mismo mientras reflexiona sobre las pequeñas y grandes tentaciones de la vida.

Cada pecado capital es representado por una mujer: La Lujuria, la Gula, la Avaricia, la Soberbia, la Envidia, la Ira y la pereza. Entre cada monólogo las actrices interactúan con los espectadores.

Sus protagonistas son, 6 generadoras de contenido y actrices que divierten a la gente en el mundo digital y la televisión:

Andrea Zuluaga: una actriz que ha sabido convertir la risa en su forma más sincera de expresión. Reconocida por su papel junto a Suso el Paspi, haciendo el papel de Yesica Yuyeimi.

Andrea Rico: Con un termo de café al hombro y una sonrisa franca, la vendedora de tintos del centro de Medellín se ganó el corazón de los paisas y hoy es reconocida como una creadora de contenido popular.

Vivi Acevedo: Es la divertida y del humor picante que cuenta su vida, sin máscaras y con una risa contagiosa que ha cautivado al publico.

Laura Vic: Ella es sabor a pueblo y versatilidad artística. Actriz, presentadora, modelo, creadora de contenido y orgullosamente montañera.

Aleja Muñoz: contadora de historias, su timidez la transforma en fuego escénico. Su interpretación demuestra que la sensualidad no siempre grita: a veces susurra

Karolina Aguirre: Comunicadora social, estudiante de medicina y artista por naturaleza. Su presencia combina inteligencia, carisma y una belleza serena que irradia confianza.

PK2 Capitales es escrita y dirigida por Dairo Ospina, Actor, director, comediante, dramaturgo y profesor de teatro. Dairo Ospina ha contribuido como actor, guionista y director de programas humorísticos como “La Grúa”, “La Escalera” y “Plop” de la televisión nacional y regional. La obra de teatro PK2 Capitales está dirigida al público en general, mayores de edad, seguidores del teatro y la comedia.

Horarios y boletería: la obra se presentará en el Teatro San José. Universidad Luis Amigó, que está en la trasversal 51a #67B 90, el 14 de noviembre a las 8:00 pm y la boletaría está disponible en: www.eticketablanca.com, Código PULEP: MUG603