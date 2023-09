Seis partidos de sanción al capitán de Namibia por lesionar a la estrella de Francia

in

París, 26 sep (EFE).- El capitán de la selección de Namibia de rugby, Johan Deysel, fue sancionado con seis partidos de suspensión por el placaje que provocó la lesión del capitán y estrella de Francia, Antoine Dupont.

La Federación Internacional de Rugby precisó que el jugador puede reducir la sanción en un partido si sigue un programa específico de formación sobre placajes peligrosos.

La dura entrada provocó la fractura del pómulo de la estrella francesa, al que le fueron insertadas dos placas en una intervención quirúrgica.

Deysel, que ha jugado los últimos años en el Colomiers, de la segunda división francesa, pidió excusas públicamente al capitán francés, lo que no le evitó recibir duras críticas en las redes sociales.

"No quería hacerle daño, todo fue muy rápido y no pude colocar mi cabeza con la suficiente velocidad, lo que provocó el choque con la cabeza. Conozco las reglas y me di cuenta enseguida de que era culpable", señaló el namibio, de 32 años.

Francia sueña todavía con poder contar con Dupont a partir de los cuartos de final, para los que todavía no está matemáticamente clasificada a falta del último partido de la fase de grupos la semana próxima contra Italia.

Por: EFE