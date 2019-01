Seis años después, Cuadrado le dice “adiós” al Once Caldas

Luego de seis años el portero José Fernando Cuadrado le dijo “adiós” al Once Caldas de Manizales, lo hizo este sábado a través de sus redes sociales.

“Por medio de la presente, quiero agradecer a Dios por permitirme disfrutar de mi profesión, pero ante todo a crecer como persona y futbolista durante estos 6 años que defendí los colores de Once Caldas. Muchos momentos quedan guardados en mi corazón con profundo respeto y admiración hacia una ciudad que me acogió y me hizo sentir que también soy de ‘Manizales del alma’”, fueron las palabras elegidas por el cancerbero para despedirse.

A sus 33 años, Cuadrado da un paso al costado del equipo con el que pasó gran parte de su carrera.

“A mi familia y amigos gracias por acompañarme y apoyarme para siempre seguir adelante en los nuevos proyectos deportivos que vienen para mí la próxima temporada. Lleno de sentimiento les comunico que oficialmente se cierra un ciclo en mi carrera deportiva con Once Caldas”, remarcó.

El portero acumula dos títulos en el plano nacional, uno conseguido con Deportivo Cali y el otro con el Deportivo Pasto, los rumores de las últimas semanas lo ponen en el radar de Atlético Nacional, algo que estaría pendiente a que la sanción que pesa sobre el verdolaga sea evaluada por el TAS.