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Resumen: De acuerdo con la investigación, presuntamente movilizaban los elementos hurtados en vehículos y posteriormente vendías las baterías y plantas a bajo costo. Los procesados que habrían cumplido diferentes roles en la actividad delincuencial como coordinadores, forzadores y conductores, estarían vinculados en, al menos, 22 eventos delictivos.

¡Seis a la cárcel y 4 pa´la casa! Judicializan a 10 por robo de baterías, plantas y cables de antenas en el Valle de Aburrá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de hurtar elementos de las estaciones base de antenas de comunicaciones en los municipios del Valle de Aburrá.

La investigación estableció que estas personas mediante el uso de herramientas como pulidoras, cizallas, mazos, almádanas, barras, entre otros elementos, al parecer, ingresaban de manera irregular a los lugares para hurtar baterías de litio y plomo, cables de cobre y plantas eléctricas.

De acuerdo con la investigación, presuntamente movilizaban los elementos hurtados en vehículos y posteriormente vendías las baterías y plantas a bajo costo.

Los procesados que habrían cumplido diferentes roles en la actividad delincuencial como coordinadores, forzadores y conductores, estarían vinculados en, al menos, 22 eventos delictivos.

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Se trata de Duban Estiben Saldarriaga Caro, Medardo de Jesús Jaramillo Álvarez, Juan David Echeverri Giraldo, Luis Alberto David Uribe, Sebastián Giraldo Atehortua, Guillermo José García Zabaleta, Hernan Dario Zapata López, Yeferson Hincapié Henao, Juan Calos Londoño González, Adrián Antonio Guisao Serna y Juan Diego Uribe Zapata.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín les imputó los delitos concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Los procesados no aceptaron cargos.

Por disposición de un juez de control de garantías seis de los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cuatro en lugar de domicilio.