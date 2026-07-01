Taylor Swift y Travis Kelse en una imagen de archivo, del momento en que el jugador de la NFL ganaba el SuperBowl

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Resumen: En un acto de "humildad pura" tras gastar 20 millones de dólares en cerrar el centro de la capital del mundo, los novios enviaron una exigencia final a sus 2.000 invitados

Seguridad nivel «Área 51» y un detalle «de pura humildad»: el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce que convulsiona a Nueva York

Minuto30.com .- Lo que empezó como un delirio colectivo en los foros de Swifties ha mutado en una realidad que tiene a los neoyorquinos atrapados en el tráfico. Nueva York no se está preparando para la visita del Papa ni para una cumbre de la ONU; se está blindando para el enlace matrimonial de la industria musical con la NFL: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce..

Con un «modesto» presupuesto de 20 millones de dólares, la parejita ha decidido que el fin de semana del 4 de julio de este 2026 (sí, en plena festividad patriótica) era el momento ideal para colapsar el Madison Square Garden.

El «humilde saloncito» de fiestas: El Madison Square Garden

¿Por qué alquilar una bonita hacienda o un castillo europeo cuando puedes rentar el estadio más famoso del mundo?

El alquiler: Apenas 6 millones de dólares (a razón de 2 milloncitos por noche). Una ganga.

El caos vial: La productora Winick Productions ya logró lo imposible: que la ciudad de Nueva York les dé permiso para cerrar todas las calles colindantes al MSG desde el jueves 2 de julio hasta el mediodía del sábado 4. Si vives por ahí y querías comprar leche, suerte con eso. Las fotos del operativo de seguridad ya inundan las redes sociales.

El armario de los engaños: 6 vestidos de novia

Como si se tratara de una película de espías protagonizada por Tom Cruise, la novia ha decidido jugar al despiste extremo con la prensa. Taylor no encargó uno, ni dos, sino seis vestidos de novia de alta costura.

¿Para usarlos todos? No. Su único propósito es ser utilizados como «cebos» en diferentes locaciones y horarios para confundir a los paparazzi. Una táctica perfectamente normal que cualquiera aplicaría en su boda.

Seguridad nivel «Área 51»

Si pensabas colarte para robarte un centro de mesa, piénsalo dos veces. El evento, que albergará entre 1.000 y 2.000 invitados, tiene protocolos de seguridad que harían sonrojar al Pentágono:

Ningún invitado VIP tocará la acera. Todos entrarán por accesos subterráneos. Los simples mortales no tendrán ni siquiera un vistazo de un zapato de diseñador.

Se desplegarán inhibidores de señal de alta frecuencia en todo el perímetro para interceptar y freír literalmente cualquier dron chismoso que se acerque al espacio aéreo del estadio.

Todos los asistentes han tenido que firmar contratos de confidencialidad tan estrictos que probablemente incluyan ceder a su primer hijo si filtran una foto a Instagram.

La invasión hotelera: Manhattan cerrado por fiesta

Para alojar a sus invitados, la pareja no reservó un bloque de habitaciones; directamente cerraron 4 hoteles de lujo enteros en la ciudad.

Con tarifas que oscilan entre los $1.500 y $3.000 dólares por noche, la factura de alojamiento supera cómodamente los 2 millones de dólares.

La lista de invitados (y el único requisito para asistir)

La mezcla de asistentes será un choque cultural fascinante entre Hollywood, la realeza del pop y tipos gigantes de 115 kilos que se dedican a taclear personas:

El bando Pop/Hollywood: Selena Gomez (la indiscutible Dama de Honor), Ed Sheeran, Zoe Kravitz, Cara Delevingne, Emma Stone, las hermanas HAIM y el productor Jack Antonoff.

El bando NFL: Jason y Kylie Kelce (este último como padrino), Patrick y Brittany Mahomes, y básicamente toda la plantilla y el cuerpo técnico de los Kansas City Chiefs.

¿La cereza del pastel de este despropósito financiero?

En un acto de «humildad pura» tras gastar 20 millones de dólares en cerrar el centro de la capital del mundo, los novios enviaron una exigencia final a sus 2.000 invitados: «Por favor, no traigan regalos».

Faltaría más. Con cuatro hoteles pagados y seis vestidos de alta costura, dudo mucho que a Taylor le hiciera falta una freidora de aire o un juego de toallas bordadas.

¡Que vivan los austeros novios!