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    Empieza la Segunda Vuelta en el extranjero: ya se abrió el primer puesto de votación en Nueva Zelanda

    Para estos comicios se encuentran habilitados en las votaciones del exterior un total de 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo

    Publicado por: SoloDuque

    elecciones
    a las 3pm hora de Colombia, 8am del lunes 15 de junio en Nueva Zelanda, se abrió la primera mesa de votaciones para segunda vuelta presidencial
    Empieza la Segunda Vuelta en el extranjero: ya se abrió el primer puesto de votación en Nueva Zelanda

    Resumen: Para facilitar la participación de los connacionales, la jornada electoral fuera de Colombia se extenderá durante toda la semana: 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo pueden votar para elegir presidente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció oficialmente la apertura de las mesas de votación en el exterior, dando inicio formal a la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial para los colombianos residentes en el extranjero. Debido a la diferencia horaria global, el proceso democrático ya está en marcha en el continente asiático y en Oceanía.

    A continuación, los puntos clave para entender cómo se desarrollará la jornada internacional:

    El inicio de la jornada y puntos de votación

    • Apertura en Oceanía: El primer puesto de votación en habilitarse fue en Auckland, Nueva Zelanda, donde la jornada comenzó a las 8:00 a. m. del lunes (hora local), momento en el que en Colombia aún eran las 3:00 p. m. del domingo.

    • Próximas aperturas: De manera sucesiva, las urnas se irán abriendo en ciudades clave como Canberra, Sídney, Seúl, Pekín, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanói, Bangkok y Cantón (Guangzhou).

    • Potencial electoral: Para estos comicios se encuentran habilitados un total de 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo.

    Calendario y horarios de votación en el exterior

    Para facilitar la participación de los connacionales, la jornada electoral fuera de Colombia se extenderá durante toda la semana:

    • Votación en consulados: Los ciudadanos podrán acudir a ejercer su derecho al voto en las sedes consulares desde el lunes 15 de junio hasta el sábado 20 de junio.

    • Jornada de cierre (Domingo): Para el domingo 21 de junio, día central de la elección, los votantes podrán sufragar en los puestos de votación habituales adscritos para estas elecciones.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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