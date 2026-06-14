Empieza la Segunda Vuelta en el extranjero: ya se abrió el primer puesto de votación en Nueva Zelanda

Resumen: Para facilitar la participación de los connacionales, la jornada electoral fuera de Colombia se extenderá durante toda la semana: 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo pueden votar para elegir presidente
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció oficialmente la apertura de las mesas de votación en el exterior, dando inicio formal a la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial para los colombianos residentes en el extranjero. Debido a la diferencia horaria global, el proceso democrático ya está en marcha en el continente asiático y en Oceanía.
A continuación, los puntos clave para entender cómo se desarrollará la jornada internacional:
El inicio de la jornada y puntos de votación
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Apertura en Oceanía: El primer puesto de votación en habilitarse fue en Auckland, Nueva Zelanda, donde la jornada comenzó a las 8:00 a. m. del lunes (hora local), momento en el que en Colombia aún eran las 3:00 p. m. del domingo.
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Próximas aperturas: De manera sucesiva, las urnas se irán abriendo en ciudades clave como Canberra, Sídney, Seúl, Pekín, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanói, Bangkok y Cantón (Guangzhou).
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Potencial electoral: Para estos comicios se encuentran habilitados un total de 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo.
Calendario y horarios de votación en el exterior
Para facilitar la participación de los connacionales, la jornada electoral fuera de Colombia se extenderá durante toda la semana:
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Votación en consulados: Los ciudadanos podrán acudir a ejercer su derecho al voto en las sedes consulares desde el lunes 15 de junio hasta el sábado 20 de junio.
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Jornada de cierre (Domingo): Para el domingo 21 de junio, día central de la elección, los votantes podrán sufragar en los puestos de votación habituales adscritos para estas elecciones.
Se abrieron las urnas en el exterior para que los colombianos habilitados para votar ejerzan el derecho al sufragio en la segunda vuelta presidencial.
Por la diferencia horaria, mientras en Colombia eran las tres de la tarde del domingo, la jornada electoral inició en Auckland,… pic.twitter.com/Ldcr82bZcF
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 14, 2026
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