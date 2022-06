in

La segunda vuelta, premio mayor, con una diferencia grande, aunque otros escriban lo contrario. La estadística es exacta y no es nada de metaverso. La votación de Rodolfo Hernández en Antioquia es de Colanta la empresa cooperativa que también tiene directorio político. Rodolfo Hernández, quien no deja de ser el reflejo de la Colombia región, no de la Colombia nación. Rodolfo Hernández, el mismo que desde su lugar de vivienda impulsaba su nombre y apellido sin ni siquiera conocer la geografía de los ríos frontera de Colombia. Rodolfo Hernández sin estilo y pausa, puede representar el federalismo, que sigue vigente entre el centralismo, que desangra los departamentos en su presupuesto anual.

La oposición, la que muchos están esperando crear en la nueva composición del capitolio nacional, solo queda el centro democrático, el partido perdedor, los pocos que quedan, sin señalar nombres y apellidos completos, solo generarán tergiversaciones a su propio malestar por encontrase tan solos y sin el jefe mayor, que como técnico de equipo de fútbol, los estaría ubicando, en el terreno de juego, entre delantero, arquero y medio campo. Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, no estarán en condiciones de oposición, no tienen votos suficientes para generar la credibilidad, ninguno de los dos tiene partido político en el capitolio nacional, apenas empieza un nuevo rumbo nacional.

Ni Petro presidente, Ni Francia vicepresidenta, serán los salvadores de tanto desastre que van a encontrar entre esa incertidumbre nacional. El déficit fiscal es lamentable, dicen los expertos de la economía, el Banco de la República tiene voz y voto más no la solución a la deuda externa. Fenalco representa los comerciantes y estos a su vez son los que saben de cómo está el propio consumo nacional. Fedesarrollo, dícese de los que creen saber de la economía nacional, solo opinando, no se soluciona la brecha dejada por un pésimo ordenador del gasto social, ni siquiera con el recaudo de los impuestos, al que si hay que tenerle oídos es al banco mundial y al fondo monetario internacional.

Habrá que esperar que digan los expertos del programa presidencial. Los anuncios comienzan a dar confianza, los ministros, viceministros y demás miembros que estarán gestionando los programas y proyectos apenas se están reuniendo para darle cuerpo, forma y estilo a eso que han llamado Pacto Histórico, para vivir Sabroso. La segunda vuelta, premio mayor.