Confirman la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’

Luego de su boom mundial, la serie El Juego del Calamar tendrá su segunda temporada, así lo confirmó su creador, escritor y director Hwang Dong-hyuk, en una entrevista publicada este martes.

«Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada», dijo Hwang. «Casi siento que no nos dejan otra opción».

El director surcoreano no dio muchos detalles sobre la segunda temporada.

En sus primeras cuatro semanas de lanzamiento, «El juego del calamar» fue vista en 142 millones de hogares y se convirtió en «el programa de televisión mas grande de todos los tiempos» de Netflix.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021