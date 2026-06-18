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    Segunda fecha en los Grupos A y B: México asegura su pase y Canadá lidera en el Mundial 2026

    Este jueves 18 de junio se jugó la segunda fecha de los grupos A y B en el Mundial 2026

    Publicado por: SoloDuque

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    Segunda fecha en los Grupos A y B: México asegura su pase y Canadá lidera en el Mundial 2026

    Resumen: La gran noticia de la jornada la dio México. Tras conseguir una victoria crucial frente a Corea del Sur, el conjunto azteca llegó a 6 puntos, asegurando matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com — La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado grandes emociones y las primeras definiciones importantes. Este jueves, las miradas estuvieron puestas en los Grupos A y B, donde la Selección Mexicana se convirtió en la primera clasificada a la siguiente ronda, mientras que el Grupo B mantiene una reñida disputa por el liderato.

    Grupo A: ¡El Tri a dieciseisavos!

    La gran noticia de la jornada la dio México. Tras conseguir una victoria crucial frente a Corea del Sur, el conjunto azteca llegó a 6 puntos, asegurando matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final. Con dos victorias consecutivas, su portería en cero y mostrando un fútbol sólido, se consolidan en la cima de su grupo.

    Corea del Sur, pese a la derrota, se mantiene en la segunda posición con 3 unidades y dependerá de sí misma en la última fecha. Por su parte, Chequia y Sudáfrica complicaron sus aspiraciones al empatar su encuentro, sumando apenas su primer punto del torneo.

    Tabla de Posiciones – Grupo A:

    Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
    1 🇲🇽 México (Clasificado) 2 2 0 0 3 0 +3 6
    2 🇰🇷 Corea del Sur 2 1 0 1 2 2 0 3
    3 🇨🇿 Chequia 2 0 1 1 2 3 -1 1
    4 🇿🇦 Sudáfrica 2 0 1 1 1 3 -2 1

    Grupo B: Empate en la cima entre Canadá y Suiza

    El panorama en el Grupo B es mucho más apretado. La selección de Canadá lidera la tabla gracias a una aplastante diferencia de goles (+6), acumulando 4 puntos producto de una victoria y un empate. Suiza, mostrando también un gran nivel ofensivo, le pisa los talones con los mismos 4 puntos pero con menor diferencia de goles (+3).

    En la parte baja, Bosnia y Herzegovina y Catar se encuentran en una situación crítica. Ambos equipos suman solo 1 punto y registran una diferencia de goles negativa, lo que los obliga a buscar una victoria obligatoria en la última fecha y esperar una combinación de resultados favorable si desean soñar con avanzar.

    Tabla de Posiciones – Grupo B:

    Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
    1 🇨🇦 Canadá 2 1 1 0 7 1 +6 4
    2 🇨🇭 Suiza 2 1 1 0 5 2 +3 4
    3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 2 0 1 1 2 5 -3 1
    4 🇶🇦 Catar 2 0 1
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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