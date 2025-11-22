Minuto30
  • ¡Qué siga la emoción! Arranca la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga

    Con dos partidos arranca este sábado la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Foto: Cortesía/Créditos al autor
    Resumen: La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay comienza el sábado 22 de noviembre con los partidos del Grupo B: Santa Fe (0 puntos) enfrenta a Fortaleza (0 puntos) a las 5:00 p.m., seguido por el choque de líderes entre Deportes Tolima (3 puntos) y Atlético Bucaramanga (3 puntos) a las 7:30 p.m. El domingo 23 de noviembre se disputarán los encuentros del Grupo A, conocido como el "grupo de la muerte", con el clásico paisa entre DIM (0 puntos) y Atlético Nacional (3 puntos) a las 5:45 p.m., y el cierre de la jornada con América de Cali (0 puntos) recibiendo a Junior de Barranquilla (3 puntos) a las 8:00 p.m.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este sábado, 22 de noviembre, arranca la segunda fecha de la fase de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

    Los cuadrangulares, como se recordará, tienen en el grupo A al DIM, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.

    Ese, sin duda, es el denominado grupo de la muerte que por ahora tiene a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional arriba con 3 puntos y al DIM y América abajo sin puntos.

    Por los lados del grupo B, integrado por el Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Fortaleza, el grupo lo lideran los pijaos.

    Dos compromisos entonces abren la jornada y corresponde al duelo de perdedores de la primera fecha entre Santa Fe y Fortaleza.

    El juego se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, desde las 5 de la tarde.

    El segundo juego de la jornada será el duelo de los ganadores entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga desde las 7:30 de la noche.

    El domingo los partidos del grupo A, arrancan con los juegos de Independiente Medellín contra Atlético Nacional en el gran clásico paisa.

    El juego, que prevé ser una fiesta completa, se disputará desde las 5:45 de la tarde, mientras que a segunda hora América de Cali recibe a Junior desde las 8 de la noche.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

