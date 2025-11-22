Este sábado, 22 de noviembre, arranca la segunda fecha de la fase de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Los cuadrangulares, como se recordará, tienen en el grupo A al DIM, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali.

Ese, sin duda, es el denominado grupo de la muerte que por ahora tiene a Junior de Barranquilla y Atlético Nacional arriba con 3 puntos y al DIM y América abajo sin puntos.

Por los lados del grupo B, integrado por el Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Fortaleza, el grupo lo lideran los pijaos.

Dos compromisos entonces abren la jornada y corresponde al duelo de perdedores de la primera fecha entre Santa Fe y Fortaleza.

¡Qué siga la emoción! Arranca la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga

El juego se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, desde las 5 de la tarde.

El segundo juego de la jornada será el duelo de los ganadores entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga desde las 7:30 de la noche.

El domingo los partidos del grupo A, arrancan con los juegos de Independiente Medellín contra Atlético Nacional en el gran clásico paisa.

El juego, que prevé ser una fiesta completa, se disputará desde las 5:45 de la tarde, mientras que a segunda hora América de Cali recibe a Junior desde las 8 de la noche.

Más noticias de la Liga BetPlay