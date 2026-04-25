Resumen: El reporte de Indepaz también perfiló a las estructuras criminales que se disputan y controlan a sangre y fuego esta estratégica región del Cauca

Según Indepaz, asciende a 10 el número de muertos en la Vía Panamericana: masacre número 47 del 2026 en Colombia

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) elevó a 10 la cifra preliminar de víctimas fatales por el brutal atentado con explosivos ocurrido este sábado en Cajibío (Cauca). La ONG advirtió que esta es la masacre número 47 en lo que va del año y denunció que el Estado ya había sido alertado del inminente riesgo en la zona.

La tragedia en cifras: 47 masacres en apenas cuatro meses

El luto en el suroccidente colombiano se agudiza. Tras la detonación de un artefacto explosivo en el sector de El Túnel, sobre la Vía Panamericana, el saldo de víctimas mortales ha seguido en aumento. Según el último reporte emitido por Indepaz, la cifra preliminar de civiles fallecidos asciende a 10 personas, acompañadas de múltiples heridos que se encontraban en los vehículos detenidos durante la tarde de este sábado 25 de abril de 2026.

Este devastador ataque ha sido clasificado bajo el doloroso registro de #47masacresen2026, una cifra alarmante que evidencia la profunda crisis de seguridad y orden público que atraviesa el país, recrudecida especialmente en departamentos como el Cauca.

Crónica de un atentado anunciado: Las alertas ignoradas

Más allá del saldo trágico, el informe de Indepaz puso el dedo en la llaga al revelar que la Defensoría del Pueblo ya había advertido, en múltiples ocasiones, sobre la bomba de tiempo que representaba el municipio de Cajibío:

Alerta Temprana (AT) 013/25: Emitió un llamado de acción inmediata señalando la grave imposición de normas y una peligrosa “gobernanza ilegal” por parte de grupos armados, poniendo en riesgo permanente a la población civil.

Alerta Temprana (AT) 007/23 y seguimiento 008/26: Documentaron el alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos ante el control territorial absoluto de las disidencias, evidenciado en patrullajes constantes, instalación de retenes ilegales y la restricción a la movilidad de las comunidades rurales.

Los dueños de la guerra en la zona

El reporte de Indepaz también perfiló a las estructuras criminales que se disputan y controlan a sangre y fuego esta estratégica región del Cauca.

De acuerdo con el monitoreo en la zona, el principal perpetrador de esta hegemonía del terror es el Frente Jaime Martínez, estructura disidente a la que se le atribuye el férreo control del área. Sin embargo, en la región también confluyen y transitan el Frente Dagoberto Ramos y el Frente Carlos Patiño, todos pertenecientes al denominado Bloque Occidental, además de la presencia activa de diversas bandas criminales locales.

La masacre de Cajibío no solo enluta a 10 familias y al gremio cultural del Cauca, sino que materializa los peores temores documentados por la Defensoría, dejando en evidencia la ineficacia de las medidas preventivas del Estado frente a la contundente demostración de fuerza de las mafias narcoterroristas.

Indepaz reporta la masacre 47