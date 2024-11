Valencia/Almería, 2 feb (EFE).- El Valencia tratará de seguir la estela de Europa, para olvidarse de todo lo ocurrido esta última semana en el mercado de fichajes, con una victoria liguera sobre el Almería, renovado por los nuevos fichajes y necesitado de un primer triunfo para agitar el descenso.

El conjunto de Gaizka Garitano es colista de una competición en la que aún no ha sumado un triunfo y sigue con sólo seis puntos, aunque uno de ellos lo consiguió precisamente ante el equipo de Rubén Baraja, octavo con 32, que ve en este encuentro una oportunidad para confirmar sus aspiraciones europeas.

Sin embargo, a diferencia del Almería, que se ha reforzado en el mercado de invierno, los de Mestalla han dejado escapar al central brasileño Gabriel Paulista, que se ha ido libre al Atlético de Madrid, y aunque sí han incorporado cedido a Peter Federico, un extremo del filial del Real Madrid como una alternativa de banda más para Baraja, no podrán contar con el delantero Rafa Mir al frustrarse a última hora su cesión.

Por ello, el equipo valenciano vive días contradictorios. Hace una semana llegaba al Metropolitano con cuatro victorias ligueras seguidas, pero la derrota con malas sensaciones en Madrid y esta última semana del mercado han tirado por tierra el gran inicio de año del Valencia, que necesita el triunfo para seguir soñando con Europa y para coger un salvavidas a su turbulento momento social.

Para ello, Baraja no podrá contar ni con Sergi Canós, ni con Thierry Rendall, ni con André Almeida, todos lesionados, aunque sí podrán estar Selim Amallah, que volvió a entrenarse con el grupo después de estar todo el mes de enero en la Copa África, y Peter Federico.

Las dos grandes dudas del once pasan por saber si apostará por el turco Cenk Özkacar para suplir a Paulista y acompañar a Mosquera o por el canterano Yarek Gasiorowski, y si ubicará en el doble pivote a Hugo Guillamón o a Javi Guerra, que ante el Atlético de Madrid volvió a ser titular en Liga cuatro partidos después.

Enfrente, el Almería tendrá una nueva oportunidad y será con un 'nuevo' equipo, fruto de la llegada de jugadores y de la pérdida de otros, aunque lo probable es que encare el partido con lo que ha tenido continuidad en las últimas jornadas.

El equipo visita otra vez a un rival de la zona media-alta de la clasificación, ante los que suele rendir, como lo hizo frente a Girona, Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, pero siempre con el problema de los errores defensivos en la mayoría de los casos o las decisiones ajenas al juego como en el partido en el Santiago Bernabéu.

El Almería es presa, después de veintidós jornadas, de la falta de estabilidad en el manejo de las áreas, sobre todo en la propia, pero se agarra a ese crecimiento ejercido desde la llegada del Gaizka Garitano al banquillo y, pese a las ausencias por lesión de delanteros, el comportamiento ha estado cerca de dar con la ansiada victoria.

Habrá novedades en el once, aunque siempre con lo que había, más allá de la salida de un seguro titular como Sergio Akieme, traspasado en el último día del mercado de invierno y que tendrá el recambio casi seguro de Álex Centelles, que fue el que ocupó la posición de lateral izquierdo cuando el madrileño estuvo de baja.

Tal vez ésta sea la única modificación al respecto del 'once tipo' que parece haber encontrado Garitano para las últimas jornadas, aunque también existe la duda, tras la recuperación del belga Largie Ramazani, que no pudo jugar el partido pasado por sanción.

La otra duda es la de Édgar González y si jugará como central o como mediocentro, posición en la que se ha desenvuelto en las últimas jornadas.

Garitano ya avanzó que unos de los refuerzos de este invierno, el serbio Aleksandar Radovanovic, sería el tercer central y que el barcelonés actuaría en defensa en caso de necesidad.

– Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Cenk, Gayà; Fran Pérez, Pepelu, Guillamón, Diego López; Javi Guerra, Hugo Duro.

Almería: Luis Maximiano; Pubill, César Montes, Chumi, Centelles; Robertone, Édgar, Lopy; Arribas, Baptistao, Ramazani.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio: Mestalla.

Hora: 14.00 CET (13.00 GMT).

———————————————————

– Puestos: Valencia (8º, 32 puntos); Almería (20º, 6 puntos).

– La clave: La capacidad de pasar página del Valencia y la mejoría del Almería.

– El dato: El Valencia sólo ha ganado uno de sus tres últimos partidos a un Almería que sigue sin ganar tras 22 jornadas de Liga.

Las frases

– Rubén Baraja: "Si hacemos una segunda vuelta buena podremos mirar hacia arriba, a pesar de la complicada situación del mercado. Tenemos que disfrutar de la situación y no dramatizar"

– Gaizka Garitano: "Tenemos esa rabia de ganar un partido ya de una vez por todas. Es duro porque no ganamos, es difícil ser el capitán del barco y ver que no va bien, pero no hay que bajarse de él, todavía se puede y esto consiste en caer y levantarse una y otra vez".

– El entorno: La afición del Valencia mostrará su desacuerdo por el mercado de fichajes, en el que el Valencia rescindió el contrato de Gabriel Paulista para que no renovara automáticamente por cinco millones de euros brutos la temporada que viene y no consiguió la cesión de Rafa Mir.

Por: EFE