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    • Secuestró una mascota para cobrar su rescate: capturado cuando recibía el dinero

    Exigió una suma de dinero bajo el supuesto de que la mascota se encontraba recibiendo atención veterinaria

    Publicado por: SoloDuque

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    Secuestró una mascota para cobrar su rescate: capturado cuando recibía el dinero

    Resumen: Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brayan Stiven Herrera Lenis, por su presunta responsabilidad al extorsionar a una familia para devolverle a su mascota.

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    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Brayan Stiven Herrera Lenis, por su presunta responsabilidad al extorsionar a una familia para devolverle a su mascota.

    Los hechos se registraron el pasado 30 de septiembre en Filandia (Quindío), cuando el imputado, a través de una red social, contactó a los integrantes de la familia y les manifestó que tenía en su poder a la mascota que había sido reportada como desaparecida.

    Posteriormente, les exigió una suma de dinero bajo el supuesto de que el canino se encontraba recibiendo atención veterinaria. Además, los habría intimidado con hacerle daño al animal si no accedían a sus pretensiones.

    Las víctimas denunciaron ante las autoridades y, en medio de una entrega controlada, Herrera Lenis fue capturado el pasado 2 de octubre por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, teniendo en su poder el dinero producto de la extorsión.

    Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de extorsión agravada. El investigado no aceptó el cargo.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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