[Video] ¡Qué enfermo! Secuestro a un niño para que la mamá volviera con él

La Policía reportó la captura de un sujeto acusado de secuestrar a su hijastro, un niño de apenas 8 años de edad, al parecer, para que la mamá del pequeño volviera con él.

«Me dijo que ya no me iba a entregar al niño que ya yo sabía lo que tenia que hacer, ósea prácticamente me dijo que tenía que vivir con él, lo que me dijo es que yo no iba a volver a ver al niño que si algo le llegaba a pasar yo era la responsable», relató la madre del niño.

Se voló con el niño para el Valle del Cauca

Los hechos se registraron en Medellín, pero el hombre, con engaños se llevó al pequeño hasta el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Así lo confirmó el mayor Adrián Ramos, jefe Regional Antisecuestro y Antiextorsión No 6.

Fueron 10 días de angustia para la madre, que recibía constantes llamadas y mensajes amenazantes por parte del hombre que tenía en su poder al niño, «en las conversaciones telefónicas el individuo le dejó saber que atentaría contra la vida del infante, poniéndole de ejemplo un especial de televisión proyectado días antes, en el que los padrastros arremetían contra los niños para vengarse de sus exparejas», señaló el reporte de las autoridades.

La mujer no aguantó más las amenazas ni la incertidumbre por no estar con su hijo, así que lo denunció, «se dio inicio a un proceso investigativo donde fueron empleados recursos técnicos para dar con el paradero del pequeño y poder regresarlo sano y salvo al seno de su hogar; fue así como los uniformados lograron determinar que el secuestrador viajaría desde Cali hasta la ciudad de Medellín, donde se organizó un operativo que terminó con la captura del hombre y la liberación del menor, quien fue llevado a un centro asistencial para determinar su estado de salud», estableció el informe oficial.

En un abrazo, la mujer se unió con su pequeño, mientras que el agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple.

Dato: Si usted es víctima de cualquier hecho delictivo relacionado con el secuestro o la extorsión, puede denunciar a través de la línea gratuita del Gaula de la Policía Nacional 165.

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.

Le podría interesar: