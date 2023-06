[VIDEO] Secuestran a una mujer mientras amenazaban a su esposo en Santo Domingo, Ecuador

in

En video quedó captado un secuestro de una mujer en su propia casa en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador.

En el video se ve como la pareja acababa de llegar, mientras se bajaba la mujer y su acompañante seguía en el carro. Se observa como un vehículo llega de forma abrupta y de este salen varios hombres.

La mujer trata de cerrar el portón, pero ya es tarde. Los hombres interrumpen en la propiedad y van directo hacia la mujer.

Uno de los sujetos se va hacia el esposo, le apunta con un arma de fuego amenazando que se quedará quieto. Mientras tanto, los demás arrastran a la mujer para luego subirla al vehículo.

Al esposo lo sueltan, en su desespero grita que no se lleven a su esposa: «mijo lindo, no te me la lleves, mijo lindo, llévame a mí, llévame a mí, déjala a ella».

El video se hizo viral, pero hasta ahora la Policía de este país no se ha pronunciado.

