EN VIDEO. ¡Qué angustia! Mujer saltó desde una ventana para huir de secuestradores

Para huir de unos secuestradores una joven de 19 años de edad, saltó por la ventana del lugar en el que la tenían cautiva.

En redes sociales se conoció el angustiante momento que se habría registrado en Antalya, Turquía, el pasado jueves, según recogen medios internacionales.

La joven estaba huyendo de secuestradores

Según detallaron medios internacionales, la escena sorprendió a varios transeúntes que se percataron de la joven sobre el borde de una ventana de un edificio residencial.

En ese momento la joven saltó desde la altura de 10 metros, cayendo sobre un vehículo en el que rebotó hasta caer finalmente sobre el asfalto.

Al lugar llegaron los paramédicos, y cuando trataban de estabilizar, les habría murmurado que la habían secuestrado. «Me secuestraron y me tomaron como rehén, vinieron de Irán. Querían prostituirme. Me torturaron. Me obligaron a tener sexo y lo filmaron, y luego me amenazaron a mí ya mi familia. Sería mejor si me muriera».

Hasta el momento se desconoce si las autoridades capturaron a los supuestos secuestradores.

MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES, AQUÍ

Motociclista resultó herido en accidente por Zamora https://t.co/VFa5YCuiuK — Minuto30.com (@minuto30com) September 4, 2021