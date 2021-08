Sectores de Bogotá serán peatonalizados por alto contagio de covid

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, afirmó en horas de la mañana de este martes 31 de agosto que la capital del país hay algunas zonas donde se ha identificado alto contagio de covid-19.

En Bogotá se viene realizando intervención en territorios con mayor riesgo de dispersión del covid-19, por lo que tramos de zonas comerciales de Engativá y Teusaquillo serán peatonalizados, en horarios convenidos con la comunidad.

«Con el fin de no detener la vacunación, se plantea la posibilidad de usar las dosis de Pfizer reservadas para segundas dosis para aplicarlas en primeras dosis, debido a que el Gobierno anunció que el día de hoy (martes) llegarían nuevos biológicos»: detalló el funcionario.

Gómez explicó la disponibilidad de vacunas en la ciudad: «hay 66 mil dosis de Pfizer para primeras dosis. – No hay dosis de Sinovac para primeras dosis, y para segundas dosis tenemos cerca de 50 mil. No hay Janssen. No hay Moderna».

Vacunación con los biológicos de Pfizer y Moderna en Bogotá

Así mismo, el secretario resalta cómo quedó el esquema de vacunación con los biológicos de Pfizer y Moderna, luego de la directriz del @MinSaludCol Así será la aplicación y los tiempos entre la primera y segunda dosis ⬇️ pic.twitter.com/hkMHAyV0zP — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 31, 2021