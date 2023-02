Sector pesquero pide más apoyo al Gobierno de Gustavo Petro

in

Bogotá, 8 feb (EFE).- El sector pesquero de Colombia hace un llamado al Gobierno de Gustavo Petro ante la crisis que enfrentan, luego del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que sitúa al país como el líder en poblaciones de peces no sostenibles.

Según el Informe sobre Pesca 2022 de la OCDE, más de la mitad de las poblaciones de peces en Colombia no cumplen las normas de sostenibilidad, lo que hace de ese país el que tiene el porcentaje más elevado de los 32 analizados.

La sobrepesca y la falta de regulaciones adecuadas «están dejando un impacto negativo en la región que requiere de medidas urgentes para proteger sus ecosistemas y asegurar un futuro sostenible para las comunidades costeras», dijo a EFE el coordinador de programas de la ONG MarViva, Juan Manuel Díaz, quien indicó que parte de la mala calificación de Colombia en ese informe se debe «al mal manejo de la parte administrativa de la pesca».

Por su parte, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), entidad encargada de ejecutar la política pesquera, dijo a EFE que están comprometidos con «la pesca responsable» y por ello vienen desarrollando diferentes acciones que «permiten un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros del país».

Sin embargo, la ONG MarViva, dedicada a la protección del mar y la costa, denuncia que el Gobierno empezó en agosto pasado y aún no hay director de la Aunap.

«Eso es muy diciente» y «da cuenta de la importancia que el país le da a la pesca», señaló a EFE.

Asimismo, representantes de la industria denuncian falta de apoyo y medidas ineficaces para proteger las especies y garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera por parte del Gobierno.

«La pesca está en un limbo porque no hay director de la Aunap», dijo el propietario de una pequeña pesquera del Pacífico, La Merluza, Jorge Iván Chica, quien indicó que debido a esto no tienen a quién dirigirse porque «no hay una cabeza visible».

Las organizaciones y pequeñas empresas sostenibles del sector también denuncian una falta de monitoreo de la pesca, pues parte del personal de la Aunap no trabaja todo el año y «siempre faltan 2 o 3 meses de monitoreo», según MarViva, por lo que no se cumplen los requisitos de la OCDE.

Y se producen casos como que no se haya contratado a nadie para supervisar, por ejemplo, la veda del camarón en el Pacífico que comenzó el pasado 15 de enero, es decir, no habrá un organismo que verifique que se respete el periodo de no capturas de este marisco.

