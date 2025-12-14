Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Se confirma que los heridos están siendo atendidos en hospitales de la zona, específicamente en Zaragoza, Remedios y Segovia; y al menos 16 personas habrían muerto.

Secretario de Educación de Bello habla sobre la magnitud de la tragedia: Heridos, muertos y desaparecidos

Minuto30.com .- Edgar Calleja, Secretario de Educación del municipio de Bello, se pronunció sobre el trágico accidente del bus que transportaba egresados del Liceo Antioqueño, confirmando la magnitud de la tragedia y ofreciendo detalles preliminares sobre las víctimas y la respuesta institucional.

El Secretario Calleja enfatizó que la información es preliminar y no oficial, ya que las autoridades siguen en el sitio. Sin embargo, confirmó las siguientes cifras:

Se habla de 16 personas fallecidas y hay personas reportadas como desaparecidas en el bus que viajaba con aproximadamente 40 pasajeros.

Se confirma que los heridos están siendo atendidos en hospitales de la zona, específicamente en Zaragoza, Remedios y Segovia.

“Estamos hablando de 16 personas fallecidas y el número de heridos, el carro más o menos iba con 40 pasajeros,” indicó Calleja.

Detalles de la Excursión

El funcionario aclaró que la excursión no fue organizada por la institución educativa. Los afectados son egresados con edades estimadas entre 16, 17 y 18 años, quienes recibieron su grado hace unos 15 días.

La actividad fue programada de forma personal y privada por los jóvenes para disfrutar en Coveñas.

La Rectora del Liceo Antioqueño, que se está desplazando al lugar, informó preliminarmente que no viajaban docentes autorizados o que hicieran parte de la comitiva oficial.

Líneas de Contacto

El Secretario subrayó que la Alcaldía de Bello está coordinando con las autoridades departamentales y el Gobernador, quien ha estado al frente de la situación.

Para las familias de las víctimas y lesionados, se reiteró la línea habilitada por la Gobernación para recibir información oficial:

313 477 8391

El funcionario concluyó expresando la solidaridad de la administración de Bello y pidió esperar el reporte oficial de las autoridades de tránsito para hablar de hipótesis sobre la causa del accidente (como falla mecánica o microsueño).