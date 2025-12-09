Resumen: La Secretaría de Ambiente de Antioquia reforzó el acompañamiento a más de 30 municipios que han sufrido emergencias que afectaron sus sistemas de servicios públicos, especialmente acueductos rurales y urbanos. La entidad brinda asistencia técnica y dispone de una bolsa de materiales para apoyar la recuperación de la infraestructura dañada. Además, hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad a monitorear fuentes hídricas, revisar puntos críticos y usar los Sistemas de Alerta Temprana para prevenir nuevos riesgos.

Secretaría de Ambiente refuerza apoyo a más de 30 municipios afectados por emergencias en Antioquia

La Gobernación de Antioquia intensificó su respaldo a los municipios que han sufrido daños en su infraestructura de servicios públicos debido a recientes emergencias, muchas de ellas relacionadas con las fuertes lluvias y la inestabilidad en varias zonas del departamento.

Según informó la Secretaría de Ambiente, junto con el Plan Departamental de Agua (PDA), ya se han acompañado más de 30 municipios que reportaron afectaciones en sistemas de acueducto tanto urbanos como rurales, así como en otras estructuras esenciales para la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Asistencia técnica y materiales para atender las emergencias

La Administración Departamental señaló que continúa brindando asistencia técnica directa a las alcaldías para evaluar daños, orientar la atención y revisar las condiciones de riesgo en los territorios afectados.

Además, la Secretaría de Ambiente anunció que cuenta con una bolsa de materiales destinada a la atención de emergencias, recursos que serán entregados a los municipios que cumplan con los criterios establecidos para su asignación. Estos insumos buscan facilitar la recuperación de las líneas de conducción, plantas de tratamiento y demás componentes de los sistemas de acueducto afectados.

Llamado a la prevención

La entidad también reiteró la importancia de que las comunidades y las autoridades locales mantengan medidas activas de prevención. Entre las recomendaciones se destacan:

• Consultar los Sistemas de Alerta Temprana disponibles en cada territorio.

• Realizar un monitoreo constante de cuencas, quebradas y fuentes de abastecimiento.

• Identificar y vigilar puntos críticos tanto en zonas urbanas como rurales, y adoptar acciones oportunas para proteger la vida y la seguridad de los habitantes.

Finalmente, la Secretaría de Ambiente recordó que todos los municipios pueden reportar emergencias a través del enlace oficial dispuesto por la Gobernación o enviando la información al correo: gestiondelriesgo.sa@antioquia.gov.co

.