Sebastián Yatra habló sobre su supuesto vídeo íntimo

in

Hace unos días comenzó a circular por internet un video «porno» del que se decía era protagonizado por el cantante Sebastián Yatra, pues la persona que aparece ahí tiene muchas similitudes con el colombiano, no obstante, salió a desmentir estas versiones en sus redes sociales.

Tras la polémica de un supuesto video con contenido explícito de Sebastián Yatra, el cantante espera que no hayan llegado a verlo sus padres, ya que no ha hablado el tema con ellos y espera no hacerlo pronto.

También le puede interesar…

Lo buscan por el sector de El Diamante https://t.co/4VuESPhZzb — Minuto30.com (@minuto30com) May 16, 2022

Ahora que Yatra estuvo de visita en la Ciudad de México, ya que formó parte del festival Tecate Emblema, habló un poco más del asunto e indicó que espera, sus padres no se hayan enterado del asunto.

«Yo no sé si mis papás se enteraron, no hablé con mis papás del tema, pero espero no tener ningún video porno por ahí», refirió el intérprete de ‘Tacones Rojos’.

El cantante además hizo un desnudo para la serie «Érase una vez…pero ya no», en la cual hace su debut en la actuación, y aunque se mostró con poca ropa no fue algo que le causó conflicto, eso sí, dejó en claro que actuar es algo que le gusta hacer y espera poder participar en más producciones.

Para leer más noticias, clic aquí.