[VIDEO] Así celebró Sebastián Yatra la nominación de ‘Dos oruguitas’ de Encanto a los Óscar

Entre gritos y saltos de felicidad, el cantante Sebastián Yatra celebró la nominación de ‘Dos oruguitas’ a los Óscar, canción de la película ‘Encanto’ en la que el paisa prestó su voz.

«¡Colombia, estamos nominados al Óscar!», escribió Yatra junto al video que publicó en sus redes sociales.

La celebración de los Premios Óscar 2022 será el próximo 27 de marzo. ‘Dos oruguitas’ compite en la misma categoría de mejor canción con los sencillos ‘Somehow You Do’, ‘Be Alive’, ‘No Time To Die’ y ‘Down To Joy’.

Este es el vídeo que Sebastián Yatra publicó en sus redes sociales.

