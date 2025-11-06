Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Sebastián Villa campeón y héroe en Argentina!

    • ¡Sebastián Villa campeón y héroe en Argentina!

    ¡Sebastián Villa campeón y héroe en Argentina!
    Sebastián Villa es el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025, asegurando título y un cupo en la Copa Libertadores 2026. Foto: Tomada de Club Sportivo Independiente Rivadavia
    Compartir:
    • ¡Sebastián Villa campeón y héroe en Argentina!

    Resumen: El extremo colombiano Sebastián Villa fue la figura determinante en la histórica victoria de Independiente Rivadavia sobre Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina 2025, cuyo empate 2-2 en tiempo reglamentario se resolvió con un 5-3 en penales. La gloria para "La Lepra" llegó cuando Villa asumió el cobro definitivo con un remate inatajable, sellando así el primer título nacional del club, garantizándoles un cupo en la Copa Libertadores 2026 y consagrándose él como el Jugador Más Valioso; este triunfo, además, simboliza una reivindicación personal para el futbolista tras haber sido recientemente absuelto de un proceso judicial en Argentina.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El extremo colombiano Sebastián Villa se consagró como la máxima figura en la histórica victoria de Independiente Rivadavia, que conquistó la Copa Argentina 2025 tras vencer a Argentinos Juniors en una emotiva final definida por penales.

    El partido, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, se extendió hasta la dramática tanda desde los doce pasos, donde el oriundo de Bello, Antioquia, se vistió de héroe.

    El momento de la gloria llegó con el último cobro de la serie. Villa asumió la responsabilidad con temple y ejecutó un remate fuerte y esquinado, inalcanzable para el arquero rival, desatando la euforia en el estadio.

    Su gol no solo selló el 5-3 definitivo en penales, sino que le otorgó a La Lepra el primer título nacional de su historia, garantizándoles además un cupo en la Copa Libertadores 2026. La prensa y la afición ya lo destacan como el Jugador Más Valioso de la final.

    Este trascendental triunfo tiene un significado especial para el futbolista, pues llega en un contexto de reivindicación personal.

    ¡Sebastián Villa campeón y héroe en Argentina!

    Recientemente, Villa había sido absuelto del proceso judicial que pesaba en su contra en el país gaucho, un hecho que, sin duda, añade una capa de emotividad a esta hazaña deportiva.

    El título se convierte en un símbolo de su resiliencia y su regreso triunfal a la élite del fútbol argentino.

    Con la Copa Argentina en manos, Sebastián Villa no solo suma un nuevo trofeo a su palmarés, sino que inscribe su nombre con letras doradas en la historia de Independiente Rivadavia.

    El colombiano ha demostrado ser una pieza clave para el equipo de Mendoza, liderando una campaña memorable que culminó con una consagración inesperada y sumamente celebrada por todo el pueblo mendocino.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Envigado, papá de Millos: lo eliminó de Copa y ahora lo deja muerto en Liga

    Queen Saray Villegas a la final del Mundial de Ciclismo Urbano 2025

    Fin de semana clave define el futuro de la Liga Colombiana de Baloncesto 2025-II

    Envigado le quiere matar el 1% de esperanza a Millonarios de meterse a los 8 de la Liga

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Saluden al líder! El DIM, si o si, va por la séptima: Goleó al Pereira 4-1

    ¡Saluden al líder! El DIM, si o si, va por la séptima: Goleó al Pereira 4-1

    ¡El DIM va por el liderato y vuelve Mantilla! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrentar a Pereira

    ¡El DIM va por el liderato y vuelve Mantilla! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrentar a Pereira

    ¡Orgullo verdolaga! Kevin Mier, entre los mejores del mundo en The Best FIFA Football Awards 2025

    ¡Orgullo verdolaga! Kevin Mier, entre los mejores del mundo en The Best FIFA Football Awards 2025

    ¡No se sabe si van a jugar! Pero estos son los convocados del DIM para visitar a Pereira

    ¡No se sabe si van a jugar! Pero estos son los convocados del DIM para visitar a Pereira

    ¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros

    ¿El DIM ya ganó? Con los problemas que tiene el Pereira, los tres puntos para el ‘Poderoso’ parecen seguros


    [grupos] [fixture items="7"]