El extremo colombiano Sebastián Villa se consagró como la máxima figura en la histórica victoria de Independiente Rivadavia, que conquistó la Copa Argentina 2025 tras vencer a Argentinos Juniors en una emotiva final definida por penales.

El partido, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, se extendió hasta la dramática tanda desde los doce pasos, donde el oriundo de Bello, Antioquia, se vistió de héroe.

El momento de la gloria llegó con el último cobro de la serie. Villa asumió la responsabilidad con temple y ejecutó un remate fuerte y esquinado, inalcanzable para el arquero rival, desatando la euforia en el estadio.

Su gol no solo selló el 5-3 definitivo en penales, sino que le otorgó a La Lepra el primer título nacional de su historia, garantizándoles además un cupo en la Copa Libertadores 2026. La prensa y la afición ya lo destacan como el Jugador Más Valioso de la final.

Este trascendental triunfo tiene un significado especial para el futbolista, pues llega en un contexto de reivindicación personal.

¡Sebastián Villa campeón y héroe en Argentina!

Recientemente, Villa había sido absuelto del proceso judicial que pesaba en su contra en el país gaucho, un hecho que, sin duda, añade una capa de emotividad a esta hazaña deportiva.

El título se convierte en un símbolo de su resiliencia y su regreso triunfal a la élite del fútbol argentino.

Con la Copa Argentina en manos, Sebastián Villa no solo suma un nuevo trofeo a su palmarés, sino que inscribe su nombre con letras doradas en la historia de Independiente Rivadavia.

El colombiano ha demostrado ser una pieza clave para el equipo de Mendoza, liderando una campaña memorable que culminó con una consagración inesperada y sumamente celebrada por todo el pueblo mendocino.

